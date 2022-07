EDILIZIA SCOLASTICA. AL VIA IL CONCORSO INDETTO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PER PROGETTARE LA SCUOLA DI VIALE SARCA 

Ultimo aggiornamento il 10 Luglio 2022 – 10:57

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2022 – Una scuola accogliente, sostenibile, sicura e che sia luogo di attività didattica innovativa anche grazie a spazi rinnovati.

Il futuro della scuola di viale Sarca 24 si scriverà nelle prossime settimane: la proposta del Comune di Milano per l’abbattimento e il rifacimento del vecchio edificio scolastico, che ha ottenuto il finanziamento con risorse PNRR, rientra tra i progetti per i quali nei giorni scorsi il Ministero dell’Istruzione ha aperto il concorso rivolto ad architetti e ingegneri che avranno il compito di progettare oltre 200 scuole in tutta Italia con i fondi del bando ‘Futura, la scuola per l’Italia del domani’.



La scuola secondaria di primo grado di viale Sarca 24, nel Municipio 9, è tra quelle che ha infatti ottenuto il contributo che coprirà totalmente i circa 10 milioni e 150mila euro previsti per le opere di demolizione, bonifica e ricostruzione dell’edificio. E per la prima volta sarà il Ministero dell’Istruzione a selezionare i progetti a valle del concorso rivolto ad architetti e ingegneri indetto nei giorni scorsi (a questo link tutti i dettagli)



Entro la prima settimana di agosto sarà chiusa la prima fase di raccolta delle candidature, che nella parte progettuale dovranno seguire le linee guida “Progettare, costruire e abitare la scuola” approntate dal gruppo di lavoro incaricato dal Ministero dell’Istruzione. Successivamente, il Ministero assegnerà ai Comuni, insieme ai fondi già stabiliti, anche i Progetti di fattibilità tecnico economica (Pfte) selezionati tramite il concorso che permetteranno ai Comuni stessi di affidare le successive fasi di progettazione e i relativi lavori.



“Una procedura certamente innovativa, che ha visto per la prima volta un lavoro corale guidato dal Ministero e in cui i Comuni hanno messo in campo risorse ed energie per poter rispettare i tempi dettati dalle scadenze del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – sottolinea la Vicesindaco e assessore all’Edilizia scolastica Anna Scavuzzo -. Siamo certi di una risposta innovativa e di qualità da parte di architetti e ingegneri che parteciperanno al concorso, proponendo soluzioni che possano dare il valore aggiunto necessario a interpretare in modo nuovo l’architettura scolastica e cogliere l’occasione per coniugare nelle nuove scuole, e in particolare in questa di viale Sarca, idee, attenzione ai materiali, agli spazi per la didattica, all’accessibilità e ovviamente alla sostenibilità”.