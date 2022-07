Milano. Incendio in via Vespri Siciliani, attivata la maxiemergenza: coinvolte 17 persone

Ultimo aggiornamento il 10 Luglio 2022 – 17:18

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2022 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.00, in via Vespri Siciliani, in un appartamento sito al civico 35, è divampato un incidendio.

Sul posto sono giunte 2 automediche, 7 ambulanze , 1 mezzo di coordinamento AREU, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Attivato il piano di emergenza.

Totale pazienti coinvolti valutati in posto dal personale sanitario di AREU: 17 persone

8 pazienti ospedalizzati

9 i pazienti NON ospedalizzati

Il bialancio dei pazienti ospedalizzati:

1 una donna di 84 anni è stata trasportata in Codice Giallo al San Carlo per caduta per con inciampamento in quanto ha riportato un trauma al volto e segni e sintomi inalazione da fumi

2 Un uomo di 48 anni è stato trasportato in Codice Giallo al San Carlo con segni e sintomi inalazione da fumi

3 una donna di 81 anni in Codice Giallo – San Paolo – segni e sintomi inalazione da fumi

4 una donna di 61 anni in Codice Giallo – San Paolo – segni e sintomi inalazione da fumi

5 un uomo di 76 anni in Codice Giallo – Policlinico – segni e sintomi inalazione da fumi

6 un uomo di 72 anni in Codice Giallo – Policlinico – segni e sintomi inalazione da fumi

7 una donna di 51 anni in Codice Verde – San Giuseppe – segni e sintomi inalazione da fumi

8 Un uomo di 83 anni in Codice Verde – Sacco

V. A.