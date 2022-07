￼Corsico. Via Copernico: riprende oggi l’intervento di asfaltatura

Ultimo aggiornamento il 11 Luglio 2022 – 13:02

L’autorizzazione del Governo a revisionare i prezzi massimi applicabili ai lavori appaltati ha consentito di far ripartire gli interventi interrotti a dicembre a causa del notevole aumento dei costi delle materie prime, che non consentiva di rispettare i prezziari delle opere pubbliche

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 11 luglio 2022 – Dopo l’interruzione dello scorso dicembre, riparte oggi l’intervento di asfaltatura e i connessi lavori di completamento in via Copernico.

«Desidero ringraziare l’ufficio tecnico – commenta l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Magnoni – per il suo impegno nel far ripartire il cantiere non appena ricevuta l’autorizzazione del Governo a revisionare in aumento i prezzi massimi applicabili. Una decisione attesa da tempo non solo a Corsico, ma da numerosi Enti in tutta Italia. Siamo così finalmente in grado – conclude l’assessore Magnoni – di riprendere i lavori».

La sospensione dell’asfaltatura in via Copernico (che avrebbe dovuto riprendere a marzo, dopo il canonico stop invernale che non consente la posa dell’asfalto) si era infatti resa necessaria perché – a causa della crisi ucraina – i costi di produzione e i prezzi di acquisto del bitume e dei materiali di costruzione erano lievitati al punto da eccedere largamente i prezziari delle opere pubbliche in vigore, ossia le tabelle che individuano i prezzi massimi dei materiali da costruzione da utilizzare come base per gli appalti pubblici.

Per informare i residenti della zona, il sindaco Stefano Martino Ventura e l’assessore Magnoni

hanno inviato, nei giorni scorsi, una comunicazione nella quale si scusano per i disagi arrecati,

informando della riapertura del cantiere.

V.A.