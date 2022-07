 A PALAZZO LOMBARDIA IL CONVEGNO SUL ‘DOPO DI NOI’

Ultimo aggiornamento il 11 Luglio 2022 – 20:27

Milano, 11 luglio 2022 – L’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, è intervenuta, in auditorium ‘Testori’ di Palazzo Lombardia, al convegno sul ‘Dopo Di Noi’. Organizzato dall’Assessorato di Regione Lombardia, il convegno è stato un’occasione di incontro e confronto con associazioni, enti del Terzo settore, enti locali, Ats, istituzioni di ogni livello e famiglie.

“La Lombardia – ha dichiarato Locatelli – è la regione con il maggior numero di iniziative e progetti in corso di coabitazione e con percorsi che utilizzano la Legge 112 per il ‘Dopo di Noi’. Il tema dell’autonomia e della vita indipendente sono al centro delle politiche di Regione Lombardia per la costruzione di un futuro migliore per tutti. Il ‘Dopo di Noi’ è uno strumento importante che, attraverso la costruzione del progetto di vita e del budget di cura, può favorire il percorso di vita autonoma ‘durante e dopo di noi'”.

“Questa mattina – ha continuato – abbiamo ascoltato varie testimonianze di associazioni e familiari che hanno già iniziato a sperimentare contesti di vita autonoma ma anche il lavoro svolto dalle Ats lombarde con capofila l’Ats di Brescia”.

“Il lavoro da fare – ha aggiunto l’assessore – è ancora tanto: questo è un punto di svolta tra l’applicazione della norma con le prime sperimentazioni e il futuro che immagino con una capillare diffusione di progetti, con programmi operativi sempre più efficaci e la ricomposizione delle risorse e delle misure attraverso un fondo unico che possa porre le persone al centro di un progetto di vita”. “Il confronto e la collaborazione con le associazioni del territorio – ha concluso l’assessore Locatelli – è di fondamentale importanza per dare alle persone con disabilità e alle loro famiglie risposte adeguate e per realizzare progetti sempre più innovativi”.

Durante la giornata è stato inoltre presentato il Progetto regionale sul ‘Dopo di Noi’ che ha visto il coinvolgimento di tutte le Ats e come capofila Ats Brescia. (