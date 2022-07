Assago. Due ragazze 18enni ricoverate in codice rosso per intossicazione etilica

Ultimo aggiornamento il 11 Luglio 2022 – 21:56

(mi-lorenteggio.com) Assago, 11 luglio 2022 – Questa sera poco prima delle ore 20.00, una ragazza di 19 anni e una ragazza di 18 anni, stando alle prime informazioni, in viale Milanofiori, nel tratto adiacente al Forum, sono state soccorse dal personale sanitario di due ambulanze e dalle forze dell’ordine, a causa di un’intossicazione etilica. Le due ragazze, dopo le prime cure sono state trasportate in codice rosso in ospedale, una all’ospedale San Paolo, una all’ospedale Humanitas di Rozzano. In corso la ricostruzione di quanto accaduto.

Redazione