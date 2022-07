CONSIGLIO COMUNALE. RECUPERO DELL’AREA DE GASPERI-GALLARATE, L’AULA APPROVA GLI AGGIORNAMENTI

Ultimo aggiornamento il 11 Luglio 2022 – 18:32

Milano, 11 luglio 2022 – Il Consiglio comunale ha approvato la delibera di aggiornamento al Piano dei Servizi relativi alle opere di urbanizzazione previste nell’ambito del Piano di recupero delle aree tra le vie Gallarate e Cefalù e della trasformazione dell’immobile di via Grosio 9, in zona Gallaratese. Si tratta, in sostanza, di riallineare il Piano dei Servizi con gli ultimi aggiornamenti apportati ai progetti definitivi delle opere previste per poter poi procedere alla stipula della convenzione attuativa del Piano che darà il via al percorso di effettiva realizzazione degli interventi.



Il Piano di recupero, approvato dalla Giunta nel 2015, insiste lungo l’asse di viale De Gasperi-via Rizzo-via Gallarate, oggetto di interventi di riqualificazione ambientale, riorganizzazione funzionale e realizzazione di servizi. Sono previste soprattutto nuove residenze, con possibilità di insediamento di funzioni terziarie, esercizi commerciali di vicinato, servizi privati, e in parallelo la realizzazione di un asilo nido (previa demolizione della struttura esistente abbandonata da oltre 20 anni) in corrispondenza del passaggio da viale De Gasperi a via Rizzo, un nuovo giardino pubblico lungo le vie Rizzo e Gallarate e la razionalizzazione del sistema della mobilità, con il parziale restringimento di viale De Gasperi, un nuovo asse in entrata da via Rizzo e l’allargamento della strada di accesso da via Gallarate.