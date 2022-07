Come migliorare la qualità dell’aria in casa

Como, 12 luglio 2022 – Trascorrere tante ore in un luogo chiuso può essere problematico se non c’è un buon ricircolo d’aria. Può accadere nella propria abitazione ma anche in ufficio, a scuola: se non vengono inseriti gli impianti giusti, possono verificarsi situazioni spiacevoli. Ad esempio si può optare per l’installazione condizionatori Como, apparecchi che permettono il ricircolo dell’aria, deumidificano e raffreddano l’ambiente. La qualità dell’aria deve essere buona per poter respirare bene, svolgere le attività quotidiane più semplici come mangiare, studiare, dormire. Negli ultimi anni si è notato un peggioramento del livello di inquinamento negli ambienti chiusi (ma anche all’esterno) e l’esposizione prolungata ad agenti patogeni come virus e batteri, muffe, funghi oppure allergeni e polveri sottili PM10 può essere dannosa per la salute. Spesso inaliamo in modo del tutto involontario alcuni di questi agenti contaminanti ed è consigliato tenere monitorata la qualità dell’aria soprattutto in contesti privati, uffici pubblici, cinema, bar, ristoranti, ospedali, banche, alberghi e mezzi di trasporto, sia pubblici che privati. Vediamo di seguito quali sono le conseguenze di una pessima qualità dell’aria per la propria salute e come si può migliorare la situazione nella propria casa.

Quali sono le conseguenze sulla salute provocate da una cattiva qualità dell’aria

L’inquinamento indoor è un nemico per tutti, anche se non è percepibile e viene molto sottovalutato. Tra la sindrome dell’edificio malato e l’eccesso di umidità nell’aria, tutto l’Occidente sviluppa continuamente patologie a causa della cattiva qualità dall’aria. Migliorare questo aspetto nelle case e nei luoghi pubblici al chiuso permette di prevenire diverse patologie, come:

l’asma cronica e le malattie dell’apparato respiratorio (bronchiti, polmoniti);

le malattie cardiovascolari;

l’indebolimento del sistema immunitario;

le allergie, le irritazioni a naso e gola, occhi arrossati e gonfi;

il mal di testa, l’insonnia;

la stanchezza e la spossatezza;

le vertigini e la nausea;

I soggetti più a rischio sono i bambini che possono soffrire d’asma già da piccoli, le donne in gravidanza, gli anziani e le persone che hanno malattie pregresse e un sistema immunitario debole. Anche le persone giovani che passano tanto tempo in casa potrebbero essere più soggette a queste patologie, d’altronde anche l’aumento dell’inquinamento esterno non è d’aiuto. Le pericolose PM10, le cosiddette polveri sottili, sono purtroppo molto presenti negli ambienti interni delle grandi città.

Consigli per migliorare il livello di qualità dell’aria in casa

Abbiamo visto quali danni può causare una cattiva qualità dell’aria, ma come si può migliorare la situazione per vivere al meglio gli ambienti domestici? Solitamente il problema è la scarsa salubrità, per questo è importante mettere in atto strategie legate al buon senso e acquistare nuovi impianti moderni per la purificazione dell’aria. Alcuni accorgimenti li possiamo avere già da subito perché sono semplici, ad esempio:

non usare prodotti chimici come solventi o pesticidi;

arieggiare spesso le stanze;

non fumare o nel caso tenere le finestre aperte;

scuotere spesso i tappeti o gli oggetti che trattengono la polvere;

mantenere una buona temperatura, non troppo elevata;

installare rilevatori di gas o altri agenti inquinanti;

effettuare una buona manutenzione degli impianti domestici, specie quelli di aerazione.

A volte però tutte queste azioni possono non bastare e per questo è consigliato installare un impianto che garantisca il ricircolo dell’aria, andando a togliere l’umidità nell’ambiente. I nuovi condizionatori riescono a raffreddare le stanze garantendo un’ottima qualità dell’aria, l’importante è non dimenticarsi di fare una buona manutenzione e cambiare i filtri. Si può abbinare anche un purificatore dell’aria, soprattutto se si vive in zone particolarmente umide.

Se in estate la situazione è più gestibile perché si tengono aperte le finestre e si esce più spesso, in inverno il livello di qualità dell’aria in casa potrebbe peggiorare. Il rischio è quello di impostare una temperatura troppo alta che può contribuire a creare un ambiente poco salutare. In ogni stagione bisogna avere le giuste accortezze, cercando sempre di favorire un ricircolo dell’aria, aiutandoci con apparecchi specializzati.