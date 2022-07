Corsico. Ai servizi sociali per nove rapine in farmacia tenta rapina in banca, arrestato

Ultimo aggiornamento il 12 Luglio 2022 – 19:49

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 12 luglio 2022 – Un 42enne di Corsico, già ai servizi sociali per scontare nove rapine in farmacia, compiute nel 2018, si è reso responsabile di una rapina presso la filiale della BCC di piazza XXIV Maggio. Armato di taglierino e in parte con il volto travisato, l’uomo è riuscito a farsi consegnare circa 5000 euro in contanti, dicendo che gli servivano per sfamare il suo cane. Ma, l’uomo è stato arrestato e il cane affidato alla madre.

