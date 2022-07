Robecchetto. Pic Nic in rosa sotto le stelle con Cuore di Donna

Ultimo aggiornamento il 12 Luglio 2022 – 13:39

(mi-lorenteggio.com) Robecchetto, 12 luglio 2022 – A Robecchetto con Induno è tempo di trascorrere una serata in rosa. Sabato 16 luglio con inizio alle ore 19.00 in piazza Libertà, davanti al Palazzo comunale, si terrà l’evento “Pin Nic in rosa, sotto le stelle” organizzato dall’associazione “Cuore di Donna – Insieme siamo più forti”, con il patrocinio del Comune di Robecchetto con Induno.

«È un’altra valida occasione per trascorrere insieme una serata estiva all’insegna del rosa, con buon cibo, musica e tanta allegria», afferma il sindaco Giorgio Braga.

L’associazione “Cuore di Donna” è attiva dal 2012 e propone progetti e iniziative a sostegno delle donne che affrontano il cancro, prestando particolare attenzione al tumore al seno. È presente in diverse regioni italiane con l’obiettivo di informare e fare prevenzione, nonché di sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sui problemi che le patologie tumorali di tipo femminile recano sia dal punto di vista fisico che sociale.

Alla serata di Robecchetto con Induno ognuno potrà portare da casa il proprio cibo, oppure prenotarlo e ritirarlo presso le attività commerciali che saranno aperte per l’occasione. Potranno accedere soltanto coloro che hanno effettuato entro lo scorso 10 luglio la prenotazione obbligatoria del tavolo, facendo una donazione di 5,00 euro. Ogni tavolo dovrà essere abbellito e decorato in rosa e il più bello alla fine della serata riceverà un picco dono in ricordo.

Informazioni: www.cuoredidonna.it

Redazione