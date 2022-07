Anpi Abbiategrasso – Evento “Pastasciutta antifascista” – 23 Luglio 2022 ore 20

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2022 – 12:30

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 13 luglio 2022. Sabato 23 Luglio alle ore 20, Anpi Abbiategrasso organizza la “Pastasciutta antifascista” che si terrà c/o Cooperativa Rinascita via Novara 2 ad Abbiategrasso.



Sarà un modo per rivedersi, incontrarsi, conoscersi e condividere una bella serata insieme mangiando, in ricordo di quanto fatto dalla Famiglia Cervi quando il 25 Luglio del ’43 organizzò una grande pastasciuttata nella piazza di Campegine, offerta a tutti per festeggiare la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini.



Il menù prevede:

Antipasto

Pastasciutta antifascista

Secondo (anche vegetariano)

Contorno

Dolce

€ 15 (bevande escluse)

Vi aspettiamo numerosi e non dimenticate di prenotare entro il 20 Luglio!!!

Prenotazioni: anpi.abbiategrasso@gmail.it oppure messaggio WhatsApp al 3409711313

Redazione