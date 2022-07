BAREGGIO – IL COMUNE RICEVE 8.700 EURO PER L’ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLIOTECA

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2022 – 12:22

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 13 luglio 2022. Anche quest’anno il Comune di Bareggio è rientrato tra i beneficiari dei fondi ministeriali per l’acquisto di nuovi libri per la biblioteca. L’Amministrazione comunale si è aggiudicata un contributo di 8732,17 euro da spendere nelle librerie del territorio entro il 30 novembre 2022.

“Siamo molto contenti di ricevere questa somma – ha commentato l’assessore alla Cultura Anna Lisa De Salvo – che da un lato ci permette di ampliare ulteriormente il patrimonio librario della nostra biblioteca e dall’altro ci dà modo di sostenere le attività del territorio. Il decreto ministeriale, infatti, impone che i libri siano acquistati in almeno tre librerie del territorio (è possibile fare acquisti online solo per il 30%). Ora ci confronteremo con Fondazione per Leggere e terremo presente alcune necessità emerse negli ultimi mesi per definire l’elenco dei libri da comprare”.

“Il nostro obiettivo è avere una biblioteca sempre più fornita e aggiornata – ha aggiunto il sindaco Linda Colombo -. Nel corso del nostro mandato abbiamo già ampliato il patrimonio librario sempre grazie a fondi ministeriali e abbiamo anche proceduto all’acquisto di nuovi arredi e al ripristino di un’apertura serale a settimana, proprio perché vogliamo che la nostra biblioteca sia un ambiente accogliente e rispondente alle esigenze dei cittadini. A riprova di ciò, nei prossimi anni, grazie ai 5 milioni di euro che abbiamo ricevuto dal Ministero nell’ambito del PNRR, procederemo al restyling e all’ampliamento della biblioteca”.

V.A.