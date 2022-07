Cesano. Comune approva progetto esecutivo di riqualificazione di via Colombo:

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2022 – 12:05

rifacimento marciapiedi e strada, nuova ciclabile, parapetti fioriti, eliminazione barriere architettoniche e una nuova area verde ai margini. 800 mila euro l’importo lavori.

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 13 luglio 2022 – Un impegno di spesa di 800 mila euro che il Comune si è assunto per finanziare la riqualificazione radicale di via Colombo, un’importante arteria cittadina. Lo ha deciso la giunta guidata dal Sindaco Simone Negri, che nel corso dell’ultima seduta ha approvato il progetto esecutivo redatto dagli uffici comunali.

Il provvedimento prevede il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale, l’adeguamento impiantistico delle linee esistenti, la realizzazione di una nuova pista ciclabile e di una nuova più estesa superficie a verde, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione anche per i pedoni.

Sui marciapiedi di fronte agli spazi commerciali si realizzerà una pavimentazione che richiama quella del centro storico con inoltre il posizionamento di alberature in robuste fioriere e sedute di arredo a protezione dei pedoni. Sull’asse stradale, a protezione dell’attraversamento su via Roma, sarà realizzata anche una piattaforma rialzata. Prevista inoltre l’eliminazione delle barriere architettoniche e la destinazione di due posti auto per disabili.

La parte consistente dell’investimento autorizzato dalla giunta, circa 350 mila euro, andrà a coprire i costi della manutenzione stradale e dei sottoservizi. La pista ciclabile assorbirà quasi 40 mila euro, l’impianto di illuminazione ad alta efficienza energetica 90 mila euro mentre la sistemazione e il rafforzamento dell’area verde costerà 160 mila euro.

Le risorse destinate dal Comune a via Colombo provengono da parte dell’avanzo di gestione dell’esercizio 2021, approvato dal Consiglio comunale nello scorso aprile, una soluzione trovata dall’amministrazione dopo che il progetto non era riuscito a beneficiare di un finanziamento regionale. L’ipotesi di riqualificazione è passata anche al vaglio dei cittadini nel dicembre del 2020, i quali avevano optato per l’idea progettuale che prevedeva la realizzazione di una nuova pista ciclabile.

“Dopo qualche tempo – commenta il sindaco Simone Negri -, in parte speso per partecipare a bandi che purtroppo non sono andati a buon fine, riusciamo finalmente a mettere al nastro di partenza un’opera importante per la città e attesa dai cittadini, non solo di via Colombo”. “Si tratta di una porzione viaria importante e strategica per la città – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pozza -, che si inserisce in uno schema di collegamento generale in previsione della realizzazione della metropolitana al quartiere degli Olmi. Con la riqualificazione, la ciclabile e il mantenimento e rinforzo del verde l’intervento migliorerà l’aspetto complessivo del quartiere e la qualità della vita di Cesano”.

V.A.