DeA Capital Real Estate SGR: MILANO 3.0 entra nel vivo: posata la prima pietra

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2022 – 17:28

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 luglio 2022 – Si è svolta questa mattina, presso l’area di cantiere, la cerimonia di posa della prima pietra dello sviluppo immobiliare residenziale “Milano 3.0 – Next Generation Living” che incontrerà i bisogni contemporanei dell’abitare grazie ai dettagli architettonici e di design unici, ai servizi a disposizione dei residenti e al contesto paesaggistico di assoluto valore del parco Sud.

L’importante appuntamento odierno, che dà il via alle attività di costruzione, si è svolto alla presenza dei vertici di DeA Capital Real Estate SGR, promotrice del progetto con il Fondo HighGarden, Orion European Real Estate Fund V, investitore del Fondo, l’impresa Colombo Costruzioni, general contractor individuato per la realizzazione delle opere, lo studio Starching, coordinatore tecnico del progetto, l’architetto Alfonso Femia e Dils, advisor e partner commerciale dell’iniziativa.

Con un investimento di circa 100 milioni di euro, l’intervento sorgerà su un’area di oltre 38 ettari lungo la direttrice Nord-Ovest/Sud-Est, racchiusa tra due rogge e fronte lago. I lavori verranno realizzati da Colombo Costruzioni, primaria impresa nel panorama nazionale che vanta opere di successo in tutta Italia, tra le quali il Bosco Verticale, la Fondazione Prada e Porta Nuova a Milano. La conclusione delle opere di costruzione è prevista entro la fine del 2024.

Renzo Misitano, Direttore della Divisione Sviluppo Immobiliare di DeA Capital Real Estate SGR ha dichiarato: “Due mesi fa ci siamo ritrovati per la presentazione di questo progetto in un’atmosfera emozionante e carica di aspettative. Oggi vediamo l’inizio di una trasformazione, di un arricchimento per questo territorio abituato a essere protagonista di sfide e cambiamenti. Crediamo davvero di essere i portatori di un progetto di qualità, innovativo, al passo con i tempi e con le esigenze di questi anni: in poche parole di un progetto bello, semplicemente bello. Per noi di DeA Capital Real Estate è un momento davvero importante: oggi iniziamo le attività di cantiere ma alle spalle ci sono anni di lavoro duro e complesso per una squadra che ci ha sempre creduto. Ho citato la squadra perché abbiamo cercato per questo progetto residenziale di riunire le professionalità migliori e siamo convinti di aver centrato, anche in questo, l’obiettivo della QUALITA’ che è il carattere distintivo di Milano 3.0. Vorrei solo augurare buon lavoro a tutti: a chi da mesi e mesi vive sul progetto e a chi comincia oggi: ci rivedremo qui per la foto dell’inaugurazione di Milano 3.0 insieme a coloro che lo hanno già scelto come loro casa, e sono tanti, e a quelli che lo faranno nel prossimo futuro”.

Thomas Guardiani, Head of Living & Residential di Dils SpA ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di far parte del team che sta lavorando all’avveniristico progetto di Milano 3.0, crediamo infatti che Milano 3.0 sia la risposta ideale alle aspettative del vivere contemporaneo coniugando in un solo progetto design all’avanguardia, massima efficienza energetica, servizi condominiali evoluti e finiture di alta qualità in un contesto, come quello di Milano 3, che nel corso degli anni ha saputo affermarsi in primis per l’eccellente qualità della vita. Queste caratteristiche, per la prima volta nel panorama milanese riunite in un solo progetto, sono state di certo uno dei driver primari del successo che la commercializzazione sta riscontrando”.

Luigi Colombo, CEO, Colombo Costruzioni SpA ha infine affermato: “La collaborazione con Dea Capital è iniziata con la ristrutturazione dell’edificio “The Medelan” in centro Milano, un lavoro complesso sia per la logistica che per la particolarità della costruzione di grande pregio architettonico. Altrettanto stimolante è il nuovo intervento a Milano 3. Non posso nascondere che abbiamo seguito con molto interesse questo progetto sin dall’invito a partecipare alla gara d’appalto, intravedendone non solo il valore architettonico ma anche la rilevante proposta innovativa. Un luogo che sarà realizzato secondo i più moderni concetti progettuali finalizzati ad una esperienza abitativa di alto livello adeguata alle nuove esigenze del vivere. Come consuetudine, Colombo Costruzioni vuole essere costantemente impegnata laddove si sviluppano nuove idee e si guarda al futuro con positività e determinazione”.

Firmato dal prestigioso studio Atelier(s) Alfonso Femia, con il coordinamento tecnico di Starching, che cura anche la progettazione integrata dell’iniziativa, e i partner di Milano Contract District a cui è stata affidata la realizzazione del capitolato delle finiture del progetto, Milano 3.0 declinerà l’aspetto naturale del contesto in sei edifici a destinazione residenziale, con circa 260 appartamenti di diversi tagli affacciati sul lago o sul grande parco circostante, connessi da un boulevard pedonale che collegherà l’area anche ai parchi alberati, i prati ornamentali e i percorsi ciclopedonali circostanti. I residenti godranno, inoltre, di numerosi servizi, selezionati sulla base delle nuove esigenze dell’abitare, tra cui un giardino privato attrezzato, un’area multifunzionale per il tempo libero, una conciergerie, una locker room, un’area coworking con vista sul lago, un’area fitness indoor e outdoor, una ludoteca per i bambini, che avrà anche uno spazio esterno, un’area dedicata alle attività aggregative e locali riservati al deposito di biciclette e passeggini.

In linea con i più elevati standard di sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, gli edifici saranno in classe energetica A4, la più alta prevista dalla normativa, godendo di consumi energetici ridotti anche grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili quali l’energia geotermica e l’energia solare, con apparati fotovoltaici in copertura. Il progetto mira, inoltre, a diventare tra i primi nel settore residenziale in Italia ad ottenere la certificazione LEED®.

La fase di commercializzazione, avviata alla fine dello scorso anno, sta registrando ottimi risultati, con la vendita di oltre il 55% delle unità disponibili sul mercato, a dimostrazione dell’elevato interesse che la qualità dell’offerta di Milano 3.0 sta riscontrando tra il pubblico.

DeA Capital Real Estate SGR

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. è la società di Gestione del Risparmio, leader in Italia, specializzata in Fondi di Investimento Alternativi (FIA) Immobiliari, con una quota di mercato superiore al 22.5%. Gestisce € 12 miliardi di patrimonio attraverso 57 Fondi immobiliari, di cui 2 quotati nel segmento MIV di Borsa Italiana, una SICAF e una SIIQ. DeA Capital Real Estate SGR è leader del mercato immobiliare italiano, con un patrimonio composto da 770 immobili, il 70% dei quali collocati a Roma e Milano, e un importante portafoglio di Partner, costituito da circa 100 Investitori istituzionali italiani e internazionali. DeA Capital Real Estate SGR ha da sempre condiviso e promosso i principi etici, di legalità e di rispetto dei diritti umani nonché delle normative vigenti, ponendoli alla base della propria strategia. La SGR è consapevole che la gestione dei rischi e delle opportunità legati alle tematiche Ambientali, Sociali e di Governance (ESG – Environmental, Social, Governance) e l’integrazione dei relativi fattori nel processo di investimento sostengono la creazione di valore e la crescita nel medio-lungo periodo.

Dils

Dall’unione tra GVA Redilco e Sigest nasce Dils, azienda leader in Italia nel real estate, presente sul mercato da più di cinquant’anni e protagonista del processo di trasformazione e rinnovamento dell’intero settore attraverso le leve dell’innovazione e della digitalizzazione. “Imagine your future space” è, infatti, il messaggio che ha guidato la campagna di comunicazione, segna il nuovo corso del Gruppo e ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di immaginare e riflettere sull’idea di città e spazi del futuro. Con un team di oltre 150 professionisti e uffici a Milano e a Roma, Dils è il punto di riferimento per imprese nazionali e multinazionali, investitori, operatori finanziari e privati per la ricerca e lo sviluppo delle migliori opportunità di investimento, in Italia e all’estero. Offre ai propri clienti un servizio a 360 gradi nella consulenza, nell’intermediazione e nei servizi immobiliari integrati nei settori uffici, retail, logistica, living e residenziale. Dils ha avviato un progetto di internazionalizzazione per esportare in altri mercati la vision e il modello distintivo di business sviluppati con successo in Italia.

Colombo Costruzioni SpA

La storia di Colombo Costruzioni inizia nel lontano 1905, quando Guglielmo Colombo, il fondatore, da sempre affascinato dal mondo delle costruzioni, decide di diventare imprenditore. Da allora cinque generazioni hanno fatto il loro ingresso in azienda e l’azienda ha costruito la propria reputazione di impresa capace, innovativa e affidabile, diversificando la propria esperienza professionale e accettando sfide sempre più ambiziose in risposta ad un mercato delle costruzioni in continua evoluzione e sempre più esigente. Il rispetto per la propria storia e il proprio passato rimane un punto di partenza irrinunciabile ed è, al medesimo tempo, lo stimolo per cercare nuove sfide senza mai rinunciare a “costruire il bello e costruirlo bene”. Qualità, sicurezza, rispetto per l’ambiente sono alcuni dei punti cardine su cui si fonda il credo di Colombo Costruzioni. L’esperienza maturata nel tempo su temi realizzativi sempre più complessi, non solo rappresenta la solida base di un’impresa attenta a salvaguardare importanti valori di riferimento e tradizioni familiari, ma ha comportato l’accrescimento delle migliori competenze tecnologiche ed organizzative nel mondo delle costruzioni divenute, progressivamente, il valore aggiunto aziendale ricercato da numerosi clienti. Con la collaborazione di architetti di fama internazionale Colombo Costruzioni ha realizzato importanti interventi di riqualificazione su territorio nazionale tra cui: a Milano la torre Allianz, la torre Unicredit ed il complesso The Medelan, a Roma l’Auditorium “Parco della Musica” ed in fase di costruzione la sede Enel, a Trento il museo delle scienze (MUSE), a Torino la sede Lavazza.

Redazione