Giovedì 14 luglio, dalle ore 18.30 alle ore 24, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia propone la Cult Night

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2022 – 17:22

Milano 13 luglio 2022 – Giovedì 14 luglio dalle ore 18.30 alle ore 24, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia propone un evento imperdibile per celebrare l’estate. Il tema della Cult Night è “Il viaggio, una serata di mezza estate per andare dove non sei mai stato e scoprire mondi ancora solo immaginati” e vivere gli spazi e le collezioni del Museo a ritmo di musica, tra visite guidate, attività speciali e relax vista sottomarino.

I dj set di Missin Red e Ckrono di Balera Favela si alterneranno fino alle ore 24 per ballare sotto il Vega: il primo ispirato alle sonorità oldies e al funk, dai mash-ups alla breakbeat, per un gusto ricercato e trascinante, il secondo è una miscela ritmata di tropical bass e baile funk per superare ogni confine immaginato. Il Museo propone anche una coinvolgente performance teatrale ispirata a “The Rocky Horror Picture Show” a cura di Cinemalteatro, e street food e sfiziosi drink che invitano a vivere il Museo in una veste inedita.

Non mancano gli highlights del Museo come il sottomarino Enrico Toti, che sarà aperto per un insolito tapis roulant del pubblico, il Transatlantico Conte Biancamano, di cui sarà eccezionalmente possibile visitare il ponte di comando, tour guidati alla sezione trasporti tra treni, tram e locomotive.

Tra le novità della Cult Night anche un’escursione nel mondo del futuro con le attività della Digital Zone YOU&AI, l’area dedicata all’Intelligenza Artificiale, e un tuffo nei ricordi con l’apertura delle porte di Collezioni di Studio, i depositi del Museo, per scoprire le collezioni non esposte in un percorso tra oggetti di uso quotidiano, strumenti di ricerca scientifica e di lavoro.

Le Cult Night sono ormai un appuntamento molto amato dal pubblico ed entrato nel palinsesto di attività del Museo da diversi anni: la prima edizione è stata lanciata nel 2017 ed è successivamente diventato un appuntamento annuale.

Il programma delle Cult Night varia di volta in volta, in base al tema prescelto, mantenendo alcuni elementi distintivi per far vivere gli scenografici spazi del Museo in un modo inedito: tour notturni in compagnia dei curatori, laboratori interattivi in versione adulti, performance artistiche, dj set, food&beverage.

Le Cult Night sono infatti serate che prevedono un’apertura estesa fino alla mezzanotte proprio per dare la possibilità a tutti di poter vivere il Museo con modalità e tempi diversi dagli abituali per poterlo vedere con altri occhi.

Prenota e acquista il biglietto > https://museoscienza.vivaticket.com/must/opentickets.html

PROGRAMMA CULT NIGHT 2022

Tutte le attività sono incluse nel biglietto di ingresso del Museo. La prenotazione online è obbligatoria, con possibilità di acquisto online direttamente la sera dell’evento.

TRASPORTI

Ore 19 e 20

Tra carrozze, treni, aerei, razzi e grandi navi parti in esplorazione di alcuni dei mezzi di trasporto più sorprendenti della collezione, i visitatori potranno immergersi nelle storie di viaggi avventurosi in giro per il mondo e raggiungere con l’immaginazione luoghi e tempi sconosciuti.

Durata: 45 min. | max 25 persone per ogni turno

TRANSATLANTICO BIANCAMANO

Ore 19, 19.30, 20 e 20.30

Tour guidato dal curatore sull’affascinante ponte di comando del transatlantico Conte Biancamano varato nel 1925.

Il ponte di comando del transatlantico Conte Biancamano, col grande salone delle feste rappresenta infatti uno dei pezzi più impressionanti del Museo, che fa tornare alla mente l’epoca gloriosa dei transatlantici di lusso che si contendevano il Nastro Azzurro per la traversata più veloce.

Durata: 30 min. | max 15 persone per ogni turno

DIGITAL ZONE YOU&AI

Ore 19 e 20

Un’area dedicata all’Intelligenza Artificiale in cui, i partecipanti, guidati da un animatore scientifico possono sperimentare in prima persona tre scenari di intelligenza artificiale del prossimo futuro grazie a innovative tecnologie immersive. Il percorso si articola in tre differenti esperienze, ciascuna dedicata a temi specifici e fruibili tramite dispositivi e software progettati ad hoc (display olografico, realtà virtuale, mixed reality). I partecipanti potranno ascoltare punti di vista di diversi esperti, provare ipotetiche app per trovare l’anima gemella, migliorare il proprio aspetto, vigilare la criminalità e controllare i campi di accoglienza con il riconoscimento facciale.

Durata: 45 min. | max 6 persone per ogni turno

COLLEZIONI DI STUDIO

Ore 19.30

Si aprono le porte dei depositi del Museo, per esplorare le collezioni da tempo non esposte, in un percorso tra oggetti impiegati per sport e diletto, strumenti di ricerca scientifica provenienti da contesti d’eccezione, antenati di tecnologie che popolano le nostre case, apparati tecnici normalmente visibili solo agli addetti ai lavori, strumenti del lavoro di una vita, compagni inseparabili dei professionisti che li hanno usati, highlights della storia della tecnica famosi nel mondo.

Durata: 1 ora | max 60 persone

TAPIS-TOTI

Dalle ore 19 alle 21.30

Tour a bordo del sottomarino Enrico Toti per rivivere l’emozione che provavano i marinai durante le lunghe navigazioni. Varato nel 1967, Il Toti è stato il primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il suo compito era pattugliare le acque del Mediterraneo per individuare il passaggio di sottomarini sovietici. Nel 1997 compie il suo ultimo viaggio e dal 2005 è qui al Museo.

THE CINEMALTEATRO PICTURE SHOW

Ore 21

Coinvolgente performance di Loris Fabiani ispirata a “The Rocky Horror Picture Show”.

A cura di CINEMALTEATRO e in collaborazione con Teatro Elfo Puccini.

Durata: 1 ora | max 100 persone

DJ SET a cura di MISSIN RED

Dalle ore 19 alle 22

Un viaggio dagli oldies al funk, dai mash-ups alla breakbeat, per un dj set dal gusto ricercato e trascinante.

In collaborazione con i Distratti.

DJ SET A CURA DI CKRONO DI BALERA FAVELA

Dalle ore 22 alle 24

Una miscela ritmata di tropical bass e baile funk per superare ogni confine immaginato.

In collaborazione con i Distratti.

FOOD&DRINK

Dalle ore 18.30 alle 24

A cura di Gnoko on the road e Meatball Family.