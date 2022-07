Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2022 – 6:58

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 luglio 2022 – Stamane, poco prima delle ore 6.00, al Km. 5,9 tra gli svincoli di Barriera di Milano Ovest e Binasco in direzione Sud, è avvenuto un incidente con un veicolo che, per cause in fase di accertamento si è ribaltato. Due le persone coinvolte, un 43enne e un 58enne, che sono state soccorse dal personale sanitario, dai Vigili del Fuoco e dalla Polstrada.

Redazione