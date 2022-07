Milano, un aiuto per Denis e Stich. La solidarietà per un senzatetto e il suo cucciolo

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2022 – 18:32

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 luglio 2022 – “Ho deciso di raccogliere questa somma di denaro per aiutare Denis, un ragazzo di 42 anni, e il suo cucciolone Stich a rimettersi in piedi. Loro attualmente vivono in strada a Milano e nell’ultimo anno il suo cane non è stato molto bene e ha avuto bisogno di cure veterinarie specifiche”.

Sono le parole della giovane Martina Lovece che ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare il ragazzo.

“Denis è un ex intarsiatore ebanista, è residente a Milano ma non ha nessun parente prossimo che possa aiutarlo. Vive in strada (Metro Crocetta M-3) ma svolge di consueto volontariato, presso una struttura di accoglienza aiutando nella pulizia. Mi sto attrezzando, con l’aiuto di qualche amico, per fare avere al più presto una dimora a Denis e Stich, ma i tempi, come si può ben immaginare, sono lunghi. Denis deve rinnovare i documenti, altrimenti non ha possibilità di accesso a tutta una serie di servizi che li richiedono” – scrive Martina sulla piattaforma.

“Questa raccolta fondi oltre a saldare il suo debito di 400 euro presso la Clinica veterinaria Sambuco, gli offrirà la possibilità di mangiare il minimo indispensabile, comprare cibo adeguato per Stich (almeno per qualche settimana/mese), pagarsi il rinnovo dei documenti e una sim telefonica a lui intestata” continua la promotrice dell’iniziativa, che poi ringrazia per i risultati finora ottenuti “Grazie alle donazioni abbiamo già acquistato una tenda per Denis e Stich che servirà in caso di pioggia e una nuova pettorina per il cane”.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/per-denis-e-stich

