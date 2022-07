Partnership JLL e Abitare Co. per fornire servizi integrati in ambito residenziale su tutto il territorio nazionale

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2022 – 17:25

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 luglio 2022 – JLL, società leader nei servizi e nella gestione degli investimenti real estate, e Abitare Co., leader nazionale nelle vendite di edilizia residenziale di nuova costruzione, hanno finalizzato un’importante partnership commerciale, con l’obiettivo di rispondere alla forte domanda di servizi integrati in ambito residenziale da parte degli investitori internazionali e di creare opportunità trasversali per le rispettive linee di business.

Questa partnership consentirà di proporre un’offerta unica sul mercato italiano, grazie all’integrazione delle reciproche competenze e know-how, coniugando expertise locale e network globale e contando su un innovativo supporto tecnologico.

Le due realtà collaboreranno, in modo complementare e ciascuna con l’apporto del proprio core business, lungo l’intera catena del valore del Real Estate residenziale, dall’origination fino alla realizzazione e workout delle operazioni, combinando la vasta gamma di servizi già offerta da entrambi i player, tra i quali: Capital Markets e servizi di agency BTS (Built to sell), definizione di linee guida per il design del prodotto, supporto tecnologico e servizi di marketing e BI.

JLL potrà fornire, a progetti selezionati caratterizzati da rilevanza internazionale, il supporto del network e della piattaforma B2C globale proprietaria, in grado di identificare acquirenti e investitori e facilitare condivisione di opportunità di investimento anche a clientela retail ed HNWI. Abitare Co. è in grado di offrire una piattaforma di servizi legati all’analisi di mercato, alla fattibilità del progetto immobiliare, agli aspetti tecnico progettuali e a quelli di Agency. Un modello di business che guarda all’innovazione dei servizi ed allo sviluppo di tecnologie avanzate.

Gli investitori istituzionali potranno beneficiare di un servizio one-stop-shop offerto da due società leader del mercato, che coprirà tutto il territorio italiano, dai centri di maggiore rilievo per il real estate, quali Milano e Roma, a città secondarie e destinazioni turistiche.

Secondo i dati JLL Research, il comparto Residenziale si conferma ormai nel radar degli investitori istituzionali soprattutto per quanto riguarda il Build-to-Sell e il Build-to-Rent.

Con un volume di circa 470 Mln di euro investiti nel primo semestre del 2022, più del doppio dello stesso periodo del 2021, è arrivato a pesare circa l’8% del totale investimenti capital markets.

Da considerare poi il crescente interesse per iniziative di sviluppo e di riconversione da altre destinazioni d’uso al residenziale.

“Con questa partnership entreremo nel mercato B2C anche in Italia, seguendo la strategia globale di JLL relativa allo sviluppo dei servizi BTS sul residenziale, attraverso la creazione di team locali dedicati e strutture condivise per regione – ha affermato Barbara Cominelli, CEO di JLL Italia – Si tratta di una soluzione estremamente innovativa per il mercato residenziale italiano, in quanto mette a sistema know-how specifico ed expertise e network internazionali, offrendo un reale valore aggiunto per la clientela delle due realtà. La domanda di servizi nel settore residenziale da parte degli investitori istituzionali sta crescendo significativamente e siamo contenti di aver identificato il giusto partner per rispondere al meglio alle nuove esigenze del mercato. La Partnership, nello specifico riguarderà la struttura di Living Capital Markets –guidata da Antonio Fuoco – estendendo i servizi del sub settore BTS, di cui Fabio Pompignoli, Director Living Capital Markets, gestisce lo sviluppo e l’integrazione dei servizi.”.

“Il comparto del Capital Markets residenziale italiano sta assumendo un valore strategico sempre più rilevante. L’interesse degli investitori è cresciuto enormemente nell’ultimo decennio e nel nostro settore, quello delle nuove residenze, è sempre più alta la domanda di servizi integrati durante tutta la catena del valore – ha affermato Giuseppe Crupi, CEO di Abitare Co. – Nel segmento B2C, Abitare Co. è leader riconosciuta per aver innovato il comparto e per la sua capacità di trasformare ogni progetto abitativo in un nuovo racconto. Questa partnership rappresenta una naturale conseguenza, figlia dell’innovazione organizzativa ed operativa che la nostra società porta avanti già da qualche anno e ci permetterà di cogliere tutte le opportunità generate dai network internazionali.”

Redazione