VERDE. UN‘ESTATE ALLA SCOPERTA DEL MUSEO BOTANICO ‘AURELIA JOSZ’

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2022 – 14:21

Nove aperture straordinarie per apprezzare un’oasi sconosciuta per molti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 luglio 2022 – Nove giornate di apertura straordinaria, a partire da oggi, mercoledì 13 luglio, e fino a mercoledì 21 settembre, per scoprire le curiosità, i profumi e i colori del Museo Botanico ‘Aurelia Josz’ attraverso una serie di visite (guidate o libere). Nove occasioni per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini e le cittadine al rispetto del verde, della natura e diffondere una nuova cultura a tutela dell’ambiente, oltre a godere di un luogo magico capace di stupire i visitatori di ogni età.



Il calendario delle aperture estive prevede: due appuntamenti nel mese di luglio (13 e 27), quattro nel mese di agosto (3, 10, 24 e 31) e tre nel mese di settembre (7, 14, 21).

Orari: dalle 10 alle 11 visite guidate, dalle 10 alle 12 visite libere.

Tutte le visite guidate o libere nel corso delle nove giornate sono gratuite previa prenotazione ai seguenti contatti: scrivendo a museo.botanico@comune.milano.it o telefonando al numero 02-884.44979, dalle 9.30 alle 14.



Il Museo Botanico ‘Aurelia Josz’ è un osservatorio, un laboratorio in evoluzione che produce cultura e stimoli, dedicato alla scoperta della vita vegetale, all’educazione naturalistica e al rispetto del verde pubblico. Ne sono protagonisti gli ecosistemi spontanei della Pianura Padana, la loro biodiversità, la loro interazione con l’ambiente urbano, oltre all’agricoltura, mondiale e lombarda, alla sua storia che parla delle relazioni fra umani, mondo vegetale e territorio.



Il museo si estende su un’area di 24mila mq e si trova in via Rodolfo Margaria 1. È facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (tram 4 e 5, autobus 51 e 83, MM3 Dergano e Maciachini).

