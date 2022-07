30 ANNI FONDAZIONE CARIPLO: PRESIDENTE FONTANA: CONDIVIDIAMO UN SENTIMENTO PROFONDO, SIAMO INNAMORATI DELLA LOMBARDIA

Ultimo aggiornamento il 14 Luglio 2022 – 13:14

PRESENTE ALL’EVENTO L’ASSESSORE REGIONALE ALESSANDRA LOCATELLI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 luglio 2022. “Io e la Fondazione Cariplo condividiamo un sentimento forte e profondo: siamo innamorati della Lombardia”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, questa mattina, al Piccolo Teatro Strehler di Milano, ringraziando gli organizzatori per averlo invitato all’evento ‘Looking 4 – Accorciare le distanze. Promuovere legami per costruire futuro’ in occasione dei 30 anni di attività della Fondazione Cariplo.

“La Lombardia del domani – ha proseguito Fontana – sarà un’unica, grande Smartland, dotata di infrastrutture materiali e connessioni digitali, in grado di offrire efficaci servizi di prossimità in ambito sanitario, sostenere le specificità dei sistemi produttivi, impegnarsi nella diffusione dei risultati degli investimenti in ricerca e innovazione. Senza dimenticare elementi fondamentali come la coesione sociale”.

“Questo incontro – ha aggiunto il governatore – richiama al concetto di ricerca. Uscire dai luoghi dove si programmano risorse e interventi per incontrare gli attori e i destinatari, per comprendere e toccare dal vivo bisogni ed esigenze, è uno dei capisaldi di Fondazione Cariplo e anche di Regione Lombardia”.

“Anch’io – ha spiegato Fontana – ho deciso di percorrere un viaggio in 12 tappe, le prime tre effettuate proprio nei giorni scorsi nell’Oltrepò Pavese, in Valle Camonica e nell’Alto Lago di Como e nel Lario Intelvese, in quella che è la ‘Lombardia Autentica’: un’occasione per consolidare e costruire le politiche strategiche ‘per e con le comunità locali’ e i piccoli Comuni, in particolare quelli situati nelle aree interne, intervenendo per accrescere l’attrattività dei territori”.

“Il domani si costruisce insieme” ha concluso Fontana. “Per questo motivo, oggi come negli ultimi 30 anni di attività compiuta da Fondazione Cariplo, non possiamo che essere gli uni al fianco degli altri: condividendo metodo di lavoro e obiettivi a vantaggio del nostro comune amato territorio”.

“Con Fondazione Cariplo – ha detto l’assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli – abbiamo dato vita a progetti importanti per il territorio, per gli enti del Terzo settore e per i cittadini lombardi. Una collaborazione proficua ed efficace che proseguirà anche in futuro con importanti progetti sui quali stiamo già lavorando”.

V.A.