Al via l’estate di Corsico con cinema, ballo e burraco

Ultimo aggiornamento il 14 Luglio 2022 – 16:00

Il weekend darà il via alla prima edizione della rassegna “R-estate insieme”, che proseguirà fino a Ferragosto con un mese di appuntamenti per tutti i gusti e le età

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 14 luglio 2022 – Inizia il 15 luglio il ricco programma della prima edizione di “R-estate insieme”: venerdì alle ore 21.30 verrà, infatti, proiettato il film “Bohemian Rhapsody”, per la rassegna “Cinema sotto le stelle”, alla Fontana dell’incontro di via Cavour. Il primo dei cinque titoli in calendario ripercorre la storia dei Queen, dalla formazione della band all’esibizione al concerto Live Aid nel 1985.

Si prosegue poi sabato 16 luglio dalle ore 21 alle 23.30, per “R-estate insieme in musica”, con il ballo liscio e di gruppo accompagnati dall’esibizione dell’orchestra Miki Ferrara, nell’anfiteatro del parco Alpini d’Italia, in via Verdi (in caso di pioggia, la serata sarà annullata) e domenica 17 luglio, dalle ore 15 alle 19, con l’avvio del torneo di carte in via Foscolo 37D: la prima sfida sarà al gioco del burraco tradizionale (iscrizioni ai numeri 3385958519 e 3319657196).

«Quando abbiamo approvato le date degli eventi 2022 e il sindaco mi ha dato mandato per

realizzare ‘Corsico estate’ – commenta l’assessore all’associazionismo, sport e tempo libero

Francesco Di Stefano – ho subito pensato di procedere con eventi importanti e adatti a tutte le fasce di età. I cinque titoli del ‘Cinema sotto le stelle’ sono stati scelti con attenzione, rispettando i gusti di tutti e includendo anche famiglie e bambini. Il medesimo principio ha guidato l’ideazione degli spettacoli musicali di ‘R-estate insieme in musica’, in cui ho cercato di dare più spazio al liscio e ai balli di gruppo senza dimenticare la serata per giovani e il sempre gradito latino-americano. E con la serata finale del 15 agosto, che sarà una sorpresa. Per ultimo, ma solo in ordine di scaletta – conclude l’assessore – ricordo il torneo di carte basato sulla amicizia e convivialità organizzato in collaborazione con alcune associazioni e volontari, che desidero ringraziare».

V.A.