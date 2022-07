Corsico. Accordo per lo sviluppo e la sostenibilità territoriale

Ultimo aggiornamento il 14 Luglio 2022 – 16:00

La Giunta comunale ha firmato un accordo di collaborazione con il Consorzio di bonifica Est Ticino-Villoresi, che provvederà a sistemare le sponde del Naviglio oltre alla manutenzione dei parapetti

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 13 luglio 2022 – Nei giorni scorsi, la Giunta ha firmato un accordo di collaborazione permanente con il Consorzio di bonifica Est Ticino-Villoresi, Ente che gestisce un comprensorio di circa 391.000 ettari tra il Ticino, l’Adda, il Lambro e il Po, in cui ricade anche il Comune di Corsico.

“Grazie all’accordo – spiega l’assessora all’ambiente Chiara Silvestrini – abbiamo intenzione di

instaurare una proficua collaborazione con il Consorzio per progettare sia la sistemazione delle sponde del Naviglio, sia la manutenzione e la sostituzione dei parapetti ammalorati”.

L’intesa si propone di promuovere azioni e opere a favore dello sviluppo territoriale, in un’ottica di sostenibilità ambientale, ritenuta da entrambi gli Enti un elemento cardine attorno al qualeimpostare le politiche di sviluppo territoriale metropolitano.

In particolare, l’accordo andrà verso la realizzazione di interventi e opere inerenti l’uso delle

acque, la valorizzazione ambientale, la fruizione turistica e ricreativa, la comunicazione,

l’educazione ambientale e la partecipazione a bandi di finanziamento e allo svolgimento di attività di tutela e supporto all’autorità idraulica.

Verrà anche valutata la riprogettazione dell’approdo lungo il Naviglio, in via Vittorio Emanuele II, per rendere più accogliente e visibile l’ingresso al centro storico della città per chi proviene dagli altri Comuni e viaggia con il battello.

V.A.