Bollate. Certificati facili nei negozi con il marchio QuiBollate Point 

15 Luglio 2022

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 15 luglio 2022. Certificato anagrafico in negozio? Sono 10 i luoghi convenzionati con il Comune che hanno ottenuto il marchio QuiBollate Point (negozi, uffici, associazioni di volontariato). Lì, si possono richiedere i principali certificati anagrafici di cittadini residenti a Bollate, senza andare in Municipio.

Ecco dove si trovano:

Cartoland di Di Franco Elena : via Como n. 2;

: via Como n. 2; Tabaccheria Ventimiglia Luca : via Donadeo n. 19;

: via Donadeo n. 19; Studio Ferrari : via Roma 38;

: via Roma 38; Tabaccheria Cannia Liborio : via Madonna n. 37;

: via Madonna n. 37; PASOL snc di Milanesi Elisabetta: via IV Novembre, 92/T;

di Milanesi Elisabetta: via IV Novembre, 92/T; Elit Energia Bollate , P.zza Martiri della Libertà, 2

, P.zza Martiri della Libertà, 2 Tabaccheria Mercuri Maria Simona : viale Lombardia, 85

: viale Lombardia, 85 Sinergas/Soenergy Bollate : Largo Quasimodo, 15

: Largo Quasimodo, 15 CPS Bollate : via Leonardo da Vinci, 30

: via Leonardo da Vinci, 30 Tabaccheria Vannini Giancarlo, via Vittorio Veneto, 34

Scopri la mappa online con tutti gli indirizzi dei QuiBollate Point, cliccando: https://goo.gl/maps/BZ1mgKCyzUdmJv1v9

Ma quali sono i certificati che si potranno richiedere? Saranno i certificati di residenza, di stato di famiglia, di stato libero (solo se non vi è matrimonio/unione civile), anagrafico di stato civile, di esistenza in vita, di cittadinanza, anagrafico di nascita. Sarà anche possibile ottenere un documento con due o più certificazioni tra quelle in elenco (es. cittadinanza, residenza e stato di famiglia).

COME RICHIEDERE IL CERTIFICATO NEI QUIBOLLATE POINT

Nei nei QuiBollate Point basterà presentarsi con un documento di identità personale valido, versare un rimborso spese di 2 euro a certificato e compilare un modulo di richiesta.

Sul modulo dovrà essere specificato:

il tipo di certificato richiesto;

il proprio codice fiscale e/o il codice fiscale della persona di cui si richiede il certificato;

precisare se il certificato è in bollo oppure esente. Nel primo caso (in bollo) va acquistata preventivamente la marca da bollo necessaria; nel secondo caso (esente da bollo) va specificata la casistica di esenzione scegliendo tra quelle indicate nel modulo stesso o indicando la norma di legge che la prevede.

I QuiBollate Point saranno riconoscibili dal logo in vetrina.

CERTIFICATO ONLINE

Si ricorda anche che, tramite l’Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno, i cittadini, accedendo con Spid, CIE o CNS possono scaricare online i certificati anagrafici in maniera autonoma e gratuita.

Per saperne di più: https://www.interno.gov.it/it/notizie/anpr-certificati-anagrafici-online-e-gratuiti-i-cittadini.

V.A.