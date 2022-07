Corsico. Grande festa per lo “Sbaracco” in via Cavour

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2022 – 15:47

Giovedì 21 luglio, i negozi e gli operatori economici del centro storico rimarranno aperti fino alle 23. L’iniziativa è patrocinata dall’amministrazione comunale e organizzata dalla neocostituita Associazione per lo sviluppo economico del Centro storico di Corsico (ASEC).

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 15 luglio 2022 – Un po’ di fiori per dare colore al proprio balcone. L’occhiale giusto per riparare i propri occhi dai raggi solari. Un costume, una maglietta o un paio di pantaloni per rinnovare il proprio guardaroba. E magari un nuovo paio di scarpe. Oppure una crema per abbronzarsi in sicurezza o un’essenza per profumare la propria casa. È tempo di super saldi nel centro storico di Corsico. E perché no, un’opportunità di far vedere le eccellenze del settore economico che offre la nostra città.

Giovedì 21 luglio dalle 19 alle 23 ci sarà lo “Sbaracco”. Un’iniziativa ideata dall’Associazione per lo sviluppo economico del Centro storico, da poco costituita dagli operatori economici di Corsico.

«Da tempo – sottolinea il sindaco Stefano Martino Ventura – ci confrontiamo con i commercianti del territorio. Ringrazio quindi coloro che hanno scelto di mettersi in gioco per costituire l’associazione che sarà uno strumento importante per il rilancio del centro cittadino e un fondamentale interlocutore per l’organizzazione dei futuri eventi cittadini».

I negozi allestiranno banchetti e accoglieranno i clienti con varie iniziative legate alla propria attività economica e i bar rimarranno aperti per consentire ai clienti di trascorrere una serata in compagnia, comodamente seduti. Anche grazie alla possibilità di posizionare tavoli aggiuntivi, allo scopo di consentire un servizio migliore.

L’amministrazione comunale ha scelto di patrocinare la manifestazione. «Abbiamo accolto

volentieri la proposta dell’associazione – commenta l’assessore alle attività produttive e al

commercio, Maurizio Magnoni – sia per la sua originalità sia perché si concilia con la nostra volontà di garantire momenti d’incontro, di svago e di intrattenimento alla cittadinanza. Sono segnali importanti di ripresa da periodi bui che speriamo di esserci lasciati alle spalle. E noi come amministrazione comunale intendiamo dare un segnale tangibile della vicinanza delle istituzioni a chi si impegna per far ripartire l’economia locale. Quindi invito i corsichesi a non perdere l’occasione di ritrovarsi, giovedì prossimo, in via Cavour per passare una serata spensierata e acquistare nei negozi nel centro storico».

E la presidente della nuova associazione, Romina Novati sottolinea: «Ringraziamo

l’amministrazione per la disponibilità e la collaborazione, convinti che il tempo darà ricchi frutti. La nostra associazione ha un’ambizione: unire tutti gli operatori economici, non solo i commercianti, creando eventi e sinergie tra i vari settori economici al fine di offrire competenze e peculiarità reciproche, promuovendo lo sviluppo economico del centro storico e di ogni singolo aderente».

V.A.