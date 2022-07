Dal 15 al 17 luglio UlisseFest fa tappa a Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2022 – 23:40

(mi-lorenteggio.com) Pesaro, 15 luglio 2022 – Dal 15 al 17 luglio a Pesaro la V edizione di UlisseFest, la festa del viaggio Lonely Planet. Tre giorni (e tre notti) per ascoltare 150 ospiti accomunati dalla grande passione per il viaggio: scrittori, artisti, musicisti, content creator, fotografi e giornalisti per 35 incontri, 10 workshop, concerti, spettacoli (anche per i più piccoli), ‘proiezioni a colazione’. Sarà l’occasione per guardare ‘oltre i confini’ ma anche per accendere i riflettori su Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, pronta ad accogliere turisti da tutto il mondo. Tutto seguendo il tema 2022, ‘Ascoltare la Terra’: rispettare il pianeta, saper cogliere i segnali che ci trasmette e ridurre l’impatto del nostro infinito viaggiare.

Programma completo www.ulissefest.it