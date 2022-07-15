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venerdì, Luglio 15, 2022

Proverbio: Luglio poltrone porta la zucca col melone

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RIGENERAZIONE URBANA, PRESIDENTE FONTANA: REGIONE PRONTA A RIQUALIFICARE IL 70% DELLA SUPERFICIE DEI ‘SITI ORFANI’ ENTRO IL 2026

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