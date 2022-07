SABATO 16 LUGLIO LA NOTTE BIANCA A LECCO

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2022 – 23:46

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 15 luglio 2022 – In programma questo sabato 16 luglio l’attesa Notte Bianca di Lecco, all’insegna della cultura e dell’intrattenimento, organizzata LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni in collaborazione con il Comune di Lecco. Numerose le iniziative pensate per una serata speciale in centro, con eventi ed esibizioni previste fino a oltre mezzanotte.

Sul piatto attività per tutti i gusti e le età: giochi gonfiabili per i più piccoli dalle 19 alle 23:30 presso il Monumento ai Caduti del lungolago, artisti di strada in piazza XX Settembre, di fronte alla Torre Viscontea e sul lungolago dalle 21 alle 23:30, spettacoli teatrali in piazzetta del Pozzo alle 21:30 e alle 22:15, musica in piazza XX Settembre dalle 19 e in piazza Garibaldi dalle 18:30 (dj set) e dalle 21, giri con le lucie dalla piattaforma lago dalle 20 alle 23:30 e luoghi della cultura aperti gratuiti dalle 20 alle 23: Villa Manzoni, Palazzo delle Paure, Palazzo Belgiojoso, Torre viscontea, Biblioteca. A questo link il programma completo della serata.

I poli museali e la biblioteca proporranno infatti una serie di attività: tutte le info a questo link per le iniziative del SiMUL e a questo link per “Pozzoli by night”. Alle 24 si esibirà infine il teatro dell’Aleph con “Manto di Stelle”, luci e colori per una conclusione magica in compagnia di abili trampolieri.

Redazione