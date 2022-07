WELFARE. PIANO FREDDO, APPROVATE LE LINEE GUIDA PER L’ATTIVAZIONE DI 525 POSTI PER L’INVERNO 

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2022 – 12:51



(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 luglio 2022 – Potenziare i posti letto a disposizione dei senza dimora e garantire la massima disponibilità nei mesi invernali. Con questo obiettivo la Giunta ha approvato una delibera con le linee di indirizzo per l’affidamento dei servizi di accoglienza durante il Piano Freddo che, questo inverno, sarà attivo dal 28 novembre 2022 al 12 marzo 2023.



L’appalto prevedrà due lotti: il primo riguarderà la gestione di strutture di proprietà dell’Amministrazione per un totale di 175 posti. Per il secondo lotto gli enti del Terzo settore potranno mettere a disposizione strutture di loro proprietà, fino a 350 posti.

I 525 posti totali andranno ad aggiungersi ai mille a disposizione tutto il giorno e tutto l’anno e potranno comunque essere ulteriormente integrati in caso di necessità. L’obiettivo sarà, infatti, come ogni anno, ottimizzare le risorse attivando progressivamente e gradualmente i posti necessari a coprire il fabbisogno.

Le strutture oggetto dell’appalto saranno aperte dalle 18 alle 8 e garantiranno servizi di accoglienza, assistenza, accompagnamento socio-educativo e refezione.



“Vogliamo farci trovare pronti – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – per quando le temperature si abbasseranno e aumenterà di conseguenza la richiesta di posti letto. Per questo stiamo predisponendo sin da ora gli atti necessari per far partire il Piano Freddo che, negli anni, si è consolidato come intervento strutturale che la città mette in campo per rispondere alle esigenze di chi non ha una casa, abbandonando il suo iniziale carattere emergenziale. Vogliamo proseguire su questa strada, lavorando perché l’offerta di un posto per la notte sia non solo la garanzia di un riparo dal freddo, ma anche un’occasione per agganciare chi da anni vive per strada, per provare ad avviare un percorso di reinclusione e reinserimento”.



Per dare una maggiore stabilità agli interventi, il provvedimento della Giunta prevede, inoltre, la possibilità di rinnovare l’assegnazione anche per l’inverno 2023-24. L’aggiudicazione avverrà attraverso l’assegnazione di un punteggio che sarà di massimo 90 punti per l’offerta tecnica e massimo 10 punti per l’offerta economica. Le risorse stanziate a copertura dell’intervento ammontano a 766mila euro.



Per segnalare le persone in difficoltà che vivono in strada è sempre attivo, h24 e sette giorni su sette, il numero 0288447646. Gli operatori del centralino hanno la possibilità di richiedere l’intervento delle unità mobili coordinate dal Comune che monitorano la situazione dei senza dimora in città.

V.A.