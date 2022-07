Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2022 – 0:18

(mi-lorenteggio.com) Montagna di Valtellina, 15 luglio 2022 – Intorno alle ore 20.30, in via Busteggia, un motociclista 65enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria moto, cadendo a terra. Nonostante i soccorsi dal personale medico e sanitario di un’ambulanza e di un’automedica, l’uomo è deceduto sul posto.

Redazione