Incidente a Voghera, deceduto 81enne in moto

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2022 – 23:23

(mi-lorenteggio.com) Voghera, 16 luglio 2022 – Intorno alle ore 18.40, in via Tortona, all’altezza con via Leone Gazzella, è avvenuto un grave incidente tra una vettura, con a bordo una famiglia di tre persone, e uno scooter condotto da un uomo di 81 anni. Dopo l’impatto, l’uomo è caduto rovinosamente a terra, riportando ferite incompatibili con la vita. Inutili i soccorsi del personale medico e sanitario di un’ambulanza della Croce San Francesco e di un’automedica. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno fatto tutti i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.