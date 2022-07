Incidente mortale a Cassano d’Adda, elisoccorso in azione: deceduto 16enne travolto da auto

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2022 – 8:04

(mi-lorenteggio.com) Cassano d’Adda, 16 luglio 2022 – Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23.30, lungo la via Treviglio Sp11, nel tratto adiacente tra un concessionario auto e un pub, un veicolo berlina Mercedes grigia ha investito tre pedoni.

Coinvolti un ragazzo di 16 anni, una ragazza di 16 anni, una ragazza di 17 anni e un uomo di 59 anni.

Sul posto sono giunte tre ambulanze, un’automedica ed è atterrato l’elisoccorso, giunto da Brescia e attrezzato per il volo in notturna, e sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pioltello, sia per mettere in sicurezza il tratto interessato dall’incidente per permettere le operazioni di soccorso, sia per i successivi rilievi.

Il ragazzo di 16 anni è deceduto sul colpo e inutili sono stati i soccorsi; le due ragazze coinvolte e ferite, dopo esser state valutate dal personale medico, sono state trasportate in codice giallo con un’ambulanza della Misericordia Inzago e della Bianca Crescenzago in ospedale. L’elisoccorso non si è reso necessario.

V. A.