Lorudes. Incendio distrugge quattro cappelle della luce del Santuario

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2022 – 23:11

(mi-lorenteggio.com) Lourdes, 16 luglio 2022 – Nella notte tra sabato e domenica 10 luglio 2022 è scoppiato un incendio nelle cappelle della luce del Santuario. L’incendio è stato subito messo sotto controllo. Anche se il danno materiale è molto importante, 4 cappelle rimangono accessibili ai pellegrini che desiderano deporre un cero durante il loro pellegrinaggio.

Consentire ai pellegrini di esprimere la propria devozione accendendo un cero è una priorità pastorale per il Santuario di #Lourdes. Il servizio di prevenzione e sicurezza del Santuario ha così delimitato un perimetro sicuro consentendo di mantenere aperte con libero accesso le prime 4 cappelle. In attesa della ricostruzione delle cappelle, nelle prossime settimane saranno installati dei bruciatori nel prato del Santuario.

Durante il tempo delle disposizioni provvisorie, il deposito dei grandi ceri sarà affidato ai sacerdoti del Santuario. Una volta accesi in loco, verranno poi bruciati il ​​prima possibile.

I danni causati dall’incendio sono molto significativi. Il preventivo per la ricostruzione integrale delle cappelle e la sostituzione del materiale ammonta ad almeno 1,5 milioni di euro. “Un nuovo colpo per il Santuario”, come ha detto il rettore su Twitter, mentre il Santuario continua a riprendersi dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria.

Redazione