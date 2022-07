Marcell Jacobs non ha corso la semifinale dei 100 metri ai mondiali di atletica di Eugene

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2022 – 15:05

Una scelta dolorosa

(mi-lorenteggio.com) Stati Uniti, 17 luglio 2022. Marcell Jacobs non ha corso la semifinale dei 100 metri dei Mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, a causa di un infortunio alla coscia. «È stata una scelta dolorosa – dice il campione italiano – ma avrei rischiato un infortunio più serio». La finale è stata vinta dall’americano Fred Kerley.

L’atleta continua: «Agli italiani e ai miei fan faccio questa promessa: ce la metterò tutta per continuare a farvi sognare».