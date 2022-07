MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: DOMANI LA RELAZIONE IN AULA DELLA PROCURATRICE ALESSANDRA DOLCI

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2022 – 16:08

Dalle 16.30, su invito della Presidente Buscemi, l’intervento della coordinatrice della Direzione Distrettuale Antimafia sul contrasto alla criminalità organizzata

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2022 – Domani, lunedì 18 luglio, la seduta del Consiglio comunale si aprirà alle 16.30 con l’intervento della procuratrice aggiunta Alessandra Dolci, coordinatrice della Direzione Distrettuale Antimafia a Milano, invitata dalla Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi a tenere una relazione sul contrasto alla criminalità organizzata.

Seguiranno le domande dei Gruppi consiliari.

“In questi primi mesi di consiliatura abbiamo dedicato alcune delle nostre assemblee a temi specifici, non per forza emergenziali ma ritenuti importanti – interviene Buscemi -. La finalità è sempre dotare l’Aula di maggiori strumenti di comprensione e conoscenza, utili ad affrontare in maniera consapevole il dibattito politico sulla nostra città. In questo caso, però, credo che ospitare la responsabile del contrasto alla criminalità organizzata nell’Aula del Consiglio comunale rappresenti e restituisca una posizione politica molto forte, molto precisa, che assumiamo collettivamente. Ringrazio la dottoressa Dolci per la disponibilità”.

Il programma dei lavori

Il Programma dei lavori prevede poi tre debiti fuori bilancio e un ordine del giorno collegato alla già votata delibera del PAVI, il Piano Alienazione e Valorizzazioni Immobiliari.

In chiusura gli ordini del giorno e le mozioni presentati di seguito e la delibera di modifica del Regolamento del Consiglio che propone, nel giorno dell’adunanza, l’esposizione nel palazzo comunale della bandiera della Regione Lombardia insieme a quella del Comune di Milano, della Repubblica italiana e dell’Unione europea.

La seduta potrà essere seguita sulla WebTv del Comune o al seguente link

Mozioni e ordini del giorno

Ordine del giorno dei consiglieri Angelo Turco, Rosario Pantaleo, Elena Buscemi (Partito Democratico): “Per il mantenimento della gestione del Parco agricolo sud Milano a Città metropolitana”.

Mozione del Consigliere Samuele Piscina (Lega) e altri: “Contributi a micro e piccole imprese per disagi del cantiere M4”.

Ordine del giorno della consigliera Francesca Cucchiara (Europa Verde) e altri: “Non concedere il patrocinio agli eventi che non rispettano gli obiettivi climatici del Comune di Milano e utilizzo dei proventi del Milano Motor show per finanziare la realizzazione di piste ciclabili”.

Mozione a firma dei consiglieri Andrea Mascaretti e Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): “Gratuità dei musei per i cittadini milanesi”.

Mozione del consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico) e altri: “Sulla retribuzione alle lavoratrici e lavoratori del/i Comune/i”.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): “Doposcuola nidi e scuole dell’infanzia”.

Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega) e altri: “Uffici comunali sovrastanti unità commerciali ubicate in Galleria Vittorio Emanuele II e in via T. Marino 7”.

Ordine del Giorno della Consigliera Francesca Cucchiara (Europa Verde): “Milano città rifugio per la difesa dei diritti umani”.

Mozione a firma del Consigliere Enrico Marcora (Fratelli d’Italia) e altri: “Crisi idrica – interventi a sostegno delle aziende agricole”.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito democratico) e altri: “Interventi per sensibilizzazione antimafia nelle scuole”.

Ordine del giorno dei consiglieri Samuele Piscina (Lega) e altri: “Proposte provvedimenti in ordine al progetto “Move-In – accesso Area C”.

Mozione del Consigliere Samuele Piscina (Lega) e altri: “Intitolazione del Parco di Baggio al Cavaliere del Lavoro Leonardo Del Vecchio – in deroga al Regio Decreto”.

Mozione del consigliere Alessandro Verri (Lega) e altri: “Ex scuola materna di Chiaravalle”.

Ordine del Giorno del Consigliere Michele Albiani (Partito Democratico): “Contrasto e messa al bando delle cosiddette terapie riparative o di conversione”.

Mozione del Consigliere Samuele Piscina (Lega): “Servizio di spazzamento delle strade”.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Lega): “Proroga al provvedimento Area B”.

Ordine del giorno dei consiglieri Diana De Marchi, Valerio Pedroni, Roberta Osculati, Marzia Pontone (Partito Democratico), Francesca Cucchiara (Europa Verde): “Proposta di istituzione dell’albo dei caregiver”.

Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega) e altri: “Rafforzamento Nucleo Tutela Trasporto Pubblico della Polizia Locale”.

Mozione del Consigliere Federico Bottelli (Partito Democratico) e altri: “Giornata mondiale della salute mentale”.

Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega) e altri: “Chiusura campi nomadi irregolari”.

Mozione dei consiglieri Rosario Pantaleo (Partito democratico) e Luca Bernardo (Luca Bernardo): “Sul tema del titolare effettivo e società off shore”.

Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): “Posizionamento paletti dissuasori anti-sosta nello spazio antistante la rampa utilizzata da persone con difficoltà motorie per accedere all’ufficio postale di Via Acerbi 34”.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Lega): “Problematiche relative alla Sicurezza del Quartiere di Bruzzano”.

Mozione del Consigliere Samuele Piscina (Lega) e altri: “Campagna di sensibilizzazione al sostegno delle attività commerciali cittadine”.

Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): “Piazza Lavater – Modifica in corso d’opera del progetto di ristrutturazione con la realizzazione di un’aiuola alberata al centro della piazza”.

Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega) e altri: “Provvedimenti viabilistici in via San Dionigi”.

Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): “Realizzazione di strisce che regolamentano la sosta in via Leoncavallo e vie limitrofe e destinazione a parcheggio auto dell’area scoperta tra via Leoncavallo e via Fanfulla da Lodi”.

Mozione del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): “Fiume Olona”.

Mozione del consigliere Samuele Piscina (Lega) e altri: “Accesso ai ciclomotori e ai motoveicoli in tutte le ztl e le corsie preferenziali”.

Mozione del consigliere Samuele Piscina (Lega) e altri: “Mezzi di soccorso di associazioni no profit”.

Mozione del consigliere Samuele Piscina (Lega) e altri: “Inversione del senso di marcia di via P. Crespi e di via Dei Transiti”.