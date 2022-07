Usmate Velate. Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, al Comune 200mila euro

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2022 – 12:25

Il progetto di Usmate Velate premiato da Regione Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 17 luglio 2022. Il Comune di Usmate Velate si è aggiudicato 200mila euro classificandosi al secondo posto nel bando promosso da Regione Lombardia e relativo ai “Contributi agli Enti Pubblici per la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo”.

La somma ricevuta dal Comune copre al 100% la progettualità con cui l’Amministrazione Comunale aveva deciso lo scorso mese di marzo di presentare domanda per essere ammessa al finanziamento.

Il progetto del Comune prevede la posa, in più punti (Piazza Pertini, Parco di Villa Borgia, Centro sportivo di via Luini e Parco di via Volta), di postazioni per la ricarica di biciclette e monopattini elettrici, dotati di un’interfaccia in grado di agevolare le operazioni di ricarica da parte degli utenti. Nell’intervento a favore della mobilità elettrica è anche previsto l’adeguamento dell’impianto elettrico e delle allacciature all’infrastruttura di superficie, insieme alla messa in sicurezza delle aree in cui sarà possibile effettuare le operazioni di carica.

Considerati i tempi previsti dal Bando regionale, già nelle prossime settimane verrà avviato l’iter per la definizione del progetto esecutivo a cui faranno seguito le opere sul territorio.

“Il Comune di Usmate Velate vede, ancora una volta, premiata la capacità pianificatoria degli uffici accedendo ad un finanziamento regionale cruciale per sviluppare la mobilità a zero emissioni sul nostro territorio – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – È ormai necessario riorganizzare la mobilità urbana con l’innovazione e l’applicazione di nuovi modelli di sostenibilità che puntino alla tutela della salute e dell’ambiente. La realizzazione delle stazioni di ricarica per mezzi elettrici offre al nostro comune l’opportunità per incentivare la conversione ecologica della mobilità urbana e può innescare nella cittadinanza meccanismi di riflessione, attenzione ed ulteriore consapevolezza verso l’ambiente. Inoltre, esserci classificati al secondo posto in una graduatoria che ha visto 152 progetti presentati e soli 33 finanziati, è motivo di orgoglio per gli uffici che hanno lavorato su questo progetto”.

V.A.