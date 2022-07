Vobarno (Bs). Escursionista 63enne scivola da sentiero riportando diversi traumi e contusioni

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2022 – 22:19

(mi-lorenteggio.com) Vobarno, 17 luglio 2022 – Intervento stasera per la Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino bresciano. Un uomo di Salò di 63 anni è caduto lungo il sentiero mentre stava facendo una passeggiata. Si trovava in località Degagna, nei pressi della frazione di Cecino; mentre stava camminando è ruzzolato lungo un pendio ripido e si è procurato diversi traumi e contusioni. Poco più in basso, alcune persone che si trovavano in un fienile hanno sentito che qualcuno chiedeva aiuto e hanno chiamato il 112. La centrale ha attivato i tecnici del Soccorso alpino bresciano, che hanno subito raggiunto la zona in cui si trovava l’infortunato. Lo hanno valutato, messo in sicurezza e trasportato con la barella portantina in un’area in cui poi è stato recuperato dall’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento è cominciato alle 16:15 ed è finito poco dopo le 19:00.

