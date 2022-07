Abinader alza la qualità della democrazia nella Repubblica Dominicana

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2022 – 17:42

Santo Domingo, 18 luglio 2022 – Secondo il Democracy Index pubblicato dal Centro Studi della rivista britannica The Economist, da quando Luis Abinader è presidente la Repubblica Dominicana è salita all’ottavo posto in America Latina, senza elementi negativi e con una valutazione finale simile a quella di Paesi come Stati Uniti, Spagna, Francia, Germania o Regno Unito.



Sebbene nella Repubblica Dominicana stia proliferando una nuova specie di catastrofisti, i dati e le valutazioni effettuate da importanti istituzioni internazionali dimostrano che la gestione portata avanti da Luis Abinader da quando è salito al potere sta avendo effetti molto positivi nel Paese.

La Repubblica Dominicana è all’avanguardia a livello mondiale per quanto riguarda la crescita economica, è uno dei leader nella gestione del settore turistico globale e, soprattutto, il lavoro di Abinader per contenere la pandemia viene preso come esempio in forum importanti come Davos o il Summit delle Americhe.

Tuttavia, ci sono mediatori di potere al servizio di interessi egoistici e privati che non fanno altro che cercare dettagli che offuscano la realtà delle conseguenze positive del nuovo stile di governo di Luis Abinader.

In realtà, sia dall’opposizione del PLD che dai forum dei suoi palmeros, si stanno applicando i principi propagandistici del dirigente nazista Joseph Goebbels, in particolare quello dell’esagerazione, cioè trasformare qualsiasi aneddoto, per quanto piccolo, in una grave minaccia, o quello della volgarizzazione, secondo cui la propaganda “deve essere popolare, adattando il suo livello al meno intelligente degli individui a cui è diretta”. Più grande è la massa da convincere, minore è lo sforzo mentale da compiere. La capacità ricettiva delle masse è limitata e la loro comprensione è limitata; inoltre, hanno una grande facilità a dimenticare”.

Tuttavia, i fatti sono quelli che sono e da quando Luis Abinader è salito al potere, in condizioni molto avverse a causa della pandemia, la Repubblica Dominicana non ha fatto altro che migliorare in tutti i settori.

Ciò si riflette nell’Indice della democrazia pubblicato ogni anno dal Centro studi della prestigiosa rivista britannica The Economist. Il rapporto è chiaro: la Repubblica Dominicana è salita all’ottavo posto in America Latina in termini di qualità democratica, al di sopra di Paesi come Perù, Messico, Ecuador e Paraguay, per non parlare di regimi pseudo-autoritari come Venezuela, Cuba e Nicaragua. Inoltre, il Paese caraibico ha ottenuto lo stesso punteggio finale di Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Francia e Germania.

Paese Valutazione The Economist Uruguay 8,85 Costa Rica 8,07 Cile 7,92 Brasile 6,86 Panama 6,85 Argentina 6,81 Colombia 6,48 Repubblica Dominicana 6,45 Perù 6,09 Paraguay 5,86 El Salvador 5,72 Ecuador 5,71 Messico 5,57 Honduras 5,10 Bolivia 4,65 Guatemala 4,62 Nicaragua 2,69 Cuba 2,59 Venezuela 2,11

Fonte: Indice di democrazia – The Economist

Dal punto di vista quantitativo, la Repubblica Dominicana è passata da 6,32 nel 2020 a 6,45, il che dimostra che le misure di rigenerazione democratica attuate da Luis Abinader stanno già avendo effetto.

Il rapporto prende in considerazione più di 60 aspetti di valutazione e in alcuni di essi, come il pluralismo politico e le libertà civili, ottiene un punteggio ben superiore alla media del Paese.

In termini di evoluzione, durante i governi del PLD ci sono stati anni in cui il punteggio finale della Repubblica Dominicana è stato molto più basso, arrivando persino a sfiorare la classificazione di “regime ibrido“, una minaccia che ora è stata superata grazie alle misure attuate da Luis Abinader.

In una situazione di crisi globale in cui l’individualismo sta prevalendo sulla ricerca del bene comune, qualcuno potrebbe pensare che queste valutazioni non risolvano i problemi diretti dei cittadini. Questo non è vero, perché in molti casi, e soprattutto nella situazione attuale, le proiezioni sulla cittadinanza si realizzano a medio termine.

Dopo una pandemia che ha paralizzato l’attività economica globale, generato una crisi di approvvigionamento e un aumento dei prezzi dell’energia (il tutto prima dello scoppio della guerra in Ucraina), i Paesi hanno bisogno di un processo di costruzione della credibilità per ottenere nuovi investimenti che si tradurranno in una crescita della creazione di posti di lavoro e, quindi, in aumenti salariali dovuti all’aumento della domanda di lavoro.

Dati come quelli del FMI, dell’OCDE o di The Economist sono molto apprezzati dagli investitori internazionali quando pianificano uno sbarco nella Repubblica Dominicana. Va ricordato che Abinader sta già assicurando investimenti e importanti accordi internazionali che genereranno posti di lavoro in diversi settori.

Di conseguenza, coloro che sostengono che l’amministrazione di Abinader sia in ritardo o che “non stia facendo nulla” si sbagliano. In primo luogo, perché non ha ancora superato la metà del suo mandato e la scadenza per realizzare quanto promesso è di quattro anni, soprattutto quando è necessario realizzare riforme profonde per rigenerare un Paese che il PLD ha lasciato in uno stato di demolizione. In secondo luogo, il cambiamento promesso da Abinader nella sua campagna elettorale è già un dato di fatto e, dal punto di vista internazionale, i diversi forum in cui si prendono le decisioni che riguardano il mondo intero hanno già puntato sulla Repubblica Dominicana, il che non può che portare effetti positivi nei prossimi due anni.

Abinader sapeva già prima di vincere le elezioni di avere un compito arduo. Quello che non aveva previsto era una pandemia globale e una guerra in Europa che sta colpendo tutto il mondo. Tuttavia, la Repubblica Dominicana sta andando avanti grazie al nuovo stile di governo di Luis Abinader e, di questo, né i palafreneros né i palmeros possono dire nulla… anche se lo faranno perché il populismo segue sempre la linea.

L. M.