Avanti tutta! Il Vegas Loop accetta pagamenti in Dogecoin

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2022 – 16:09

Milano, 18 luglio 2022 – Chi non conosce Elon Musk e le sue incredibili idee innovative? Come ben sappiamo è anche un amante delle criptovalute, ed è grazie a lui se il valore del dogecoin ha raggiunto cifre veramente importanti in questi anni.

In effetti non pochi sono coloro che hanno potuto fare un bel gruzzolo grazie a questa criptovaluta. È per questo che riteniamo sia sempre importante rimanere aggiornati ed avere sempre sottomano le news sulle criptovalute.

Elon Musk non è solo un sostenitore del Dogecoin ma di tutto il mondo cripto. Ha anche contribuito, in tempi abbastanza recenti all’incremento del valore del Bitcoin.

Ultimamente Elon Musk ha confermato di sostenere il Dogecoinin tutti i modi possibili.

The Boring Company (TBC), l’azienda di Elon Musk che si occupa della costruzione di tunnel, ha iniziato a consentire ai clienti di pagare le corse lungo il suo sistema di transito a Las Vegas utilizzando Dogecoin.

Questa nuova opzione di pagamento è entrata in vigore dal 1°di Luglio, proprio un giorno dopo l’apertura della nuova stazione Loop che si trova presso il Las Vegas Convention Center.

All’inizio the Boring Company non ha confermato ufficialmente questo nuovo metodo di pagamento, differentemente a quanto aveva anticipato Elon Musk nel Tweet di sostegno al Doge.

Ma lo stesso giorno, DogeDesigner, ossia un grafico della Dogecoin fundation, ha condiviso un video su twitter dove mostrava ai suoi oltre 13600 followers come navigare sulla pagina del Vegas Loop.

In più ha effettuato l’acquisto di un biglietto giornaliero utilizzando circa 37,52 DOGE per comprarlo.

La nuova stazione Loop si trova sotto il Resorts World Las Vegas ed è la quarta fermata del Las Vegas Convention Center Loop. Utilizzando il sistema degli ormai famosi tunnel sotterranei, i pendolari possono prendere veicoli elettrici Tesla tra una fermata e l’altra.

L’azienda sta lavorando per implementare, in un futuro, veicoli senza conducente da integrare nel suo sistema di trasporto a Las Vegas.

Il supporto del pagamento tramite Dogecoin è una delle tante integrazioni effettuate nella rete delle aziende di Elon Musk.

Lo scorso Dicembre Tesla, ossia la sua famosa casa produttrice di veicoli elettrici, ha annunciato che avrebbe accettato i pagamenti in DOGE per l’acquisto di Gadget e di tutto il merchandise. Da sola, questa notizia portò un’impennata del valore della criptovaluta del 25%!

Nel mese di Maggio di questo anno Elon Musk ha annunciato l’intenzione di estendere l’opzione di pagamento alla società di esplorazione spaziale di sua proprietà, ossia SpaceX.

Come stiamo vedendo le criptovalute stanno prendendo sempre più piede nella nostra vita. Ben presto ne rappresenteranno una fetta molto importante.

Fare trading delle cripto, in questo caso della famosissima meme Dogecoin, ha portato e porterà ancora dei grandi guadagni a tutti gli investitori.

Puoi farne parte anche tu, acquistandola sull’exchange di fiducia KuCoin, riuscendo così a massimizzare i guadagni grazie alle opportunità di trading offerte.

Ormai, ogni investitore che si rispetti, deve avere nel suo portafoglio le criptovalute. La volatilità di quest’ultime e la costante crescita nel corso degli anni garantiscono una fonte di guadagno non trascurabile.

Quando si tratta poi di Dogecoin, che ha alle spalle un Crypto-Lover come Elon Musk allora si può andare solo sul sicuro. Nel giro di pochi anni chiunque ha avuto fiducia nel mondo cripto ha visto aumentare il proprio conto in maniera esponenziale.

E non è di certo troppo tardi, sfruttare i momenti dell’ ”Orso”, quando i prezzi sono più bassi, è un must per godere dei guadagni tra poco tempo.

L. M.