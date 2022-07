GOVERNO, DA AREA METROPOLITANA MILANESE 54 SINDACI DI CENTROSINISTRA FIRMANO PER DRAGHI

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2022 – 16:45

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 luglio 2022 – Da Arese a Pioltello, da Rho a Truccazzano. Sono 54 i sindaci dell’area metropolitana di Milano sostenuti o appartenenti al Partito Democratico che hanno scelto di firmare l’appello a supporto del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

“Oggi la questione non è l’andare a votare o meno come qualcuno vuole farci credere. Ad elezioni si andrà naturalmente il prossimo anno. Oggi la questione è dare puntuali risposte alle necessità e ai bisogni di cittadine e cittadini. La guerra all’interno del nostro continente non cessa, viviamo una crisi energetica pesante e l’inflazione non dà pace. Per affrontare questi impegni e i tanti altri, primo su tutti il Pnrr, abbiamo bisogno di un governo. Senza questo perderemmo tutte e tutti. Ci vuole responsabilità e serietà”. Così, i 54 sindaci del centrosinistra dell’area metropolitana insieme alla segretaria del PD Milano Silvia Roggiani.

In allegato la lista dei sindaci firmatari:

Liana Castaldo – sindaca di Binasco (MI)

Michela Palestra – sindaca di Arese (MI)

Ivonne Cosciotti – sindaca di Pioltello (MI)

Sara Bettinelli – sindaca di Inveruno (MI)

Barbara Barbieri – sindaca di Opera (MI)

Lucia Mantegazza – sindaca di Gessate (MI)

Francesco Vassallo – sindaco di Bollate (MI)

Alfredo Simone Negri – sindaco di Cesano Boscone (MI)

Lidia Reale – sindaca di Basiglio (MI)

Ezio Casati – sindaco di Paderno Dugnano (MI)

Luca Elia – sindaco di Baranzate (MI)

Fabio Bottero – sindaco di Trezzano sul Naviglio (MI)

Lorenzo Fucci – sindaco di Liscate (MI)

Ermanno Zacchetti – sindaco di Cernusco sul Naviglio (MI)

Dario Veneroni – sindaco di Vimodrone (MI)

Stefano Martino Ventura – sindaco di Corsico (MI)

Giuseppe Pignatiello – sindaco di Castano Primo (MI)

Francisco Javier Miera Dirube – sindaco di Noviglio (MI)

Nicola Infante – sindaco di Dresano (MI)

Silvana Cantoro – sindaca di Casarile (MI)

Grazia Mangiagalli – sindaca di Cambiago (MI)

Federico Lorenzini – sindaco di Paullo (MI)

Nilde Moretti – sindaca di Solaro (MI)

Luisa Salvatori – sindaca di Vizzolo Pedrabissi (MI)

Davide Serranó – sindaco di Locate di Triulzi (MI)

Daniela Maldini – sindaca di Novate Milanese (MI)

Gianluca Di Cesare – sindaco di Cerro al Lambro (MI)

Giuseppe Gandini – sindaco di Calvignasco (MI)

Sara Santagostino – sindaca di Settimo Milanese (MI)

Yuri Santagostino – sindaco di Cornaredo (MI)

Paolo Branca – sindaco di Carpiano (MI)

Andrea Orlandi – sindaco di Rho (MI)

Patrizia Gentile – sindaca di Bubbiano (MI)

Carmen Manduca – sindaca di Vernate (MI)

Maria Rosà Belotti – sindaca di Pero (MI)

Arianna Tronconi – sindaca di San Zenone al Lambro (MI)

Lorenzo Radice – sindaco di Legnano (MI)

Roberto Cattaneo – sindaco di Nosate (MI)

Moreno Agolli – sindaco di Arluno (MI)

Pamela Tumiati – sindaca di Masate (MI)

Laura Bonfadini – sindaca di Vittuone (MI)

Sergio Perfetti – sindaco di Gaggiano (MI)

Paola Rolfi – sindaca di Dairago (MI)

Giovanni Cucchetti – sindaco di Cuggiono (MI)

Massimo Vadori – sindaco di Bussero (MI)

Matteo Modica – sindaco di Canegrate (MI)

Carlo Tarantola – sindaco di Rosate (MI)

Marco Re – sindaco di Sedriano (MI)

Angelo Bosani – sindaco di Pregnana Milanese (MI)

Silvio Lusetti – sindaco di Pozzuolo Martesana (MI)

Sonia Belloli – sindaca di Zibido San Giacomo (MI)

Omar Cirulli – sindaco di Gudo Visconti (MI)

Franco De Gregorio – sindaco di Truccazzano (MI)

Guido Sangiovanni – sindaco di Vanzago (MI)