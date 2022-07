Albino (Bg). Incidente auto moto lungo la via Provinciale, un deceduto motociclista 51enne

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2022 – 21:55

(mi-lorenteggio.com) Albino, 19 luglio 2022 – Questa sera, intorno alle ore 20.00, lungo la via Provinciale, all’altezza del civico 99, è avvenuto un incidente tra un veicolo e una moto. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, attrezzato per il volo in notturna, giunto da Como, oltre a due automediche e due ambulanze. Un uomo di 51 anni è deceduto sul colpo e inutili sono stati i soccorsi. Per permettere le operazioni di soccorso il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso dalle forze dell’ordine, che hanno fatto, poi, tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Redazione