Ceriano – Colonie feline: volontari cercasi

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2022 – 20:51

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 19 luglio 2022 – Le colonie feline sono protette e regolate dalla Legge Nazionale n. 281 del 1991 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”); sono curate dai volontari, che le gestiscono e sono referenti presso i Comuni in cui le colonie feline sono registrate.

A Ceriano Laghetto ci sono diverse colonie feline e per una di esse occorre trovare volontari che se ne prendano cura: la persona che l’accudiva fino a poco tempo fa, non può più occuparsene.

Si tratta di preparare le ciotole con cibo e acqua fresca – soprattutto con questo caldo, è impensabile che gli animali restino senz’acqua -, oltre che tener controllate le condizioni di salute, onde intervenire in caso di bisogno.

Sono gatti non abituati al contatto umano, pertanto non adottabili e non ci sono cuccioli in quanto le femmine sono state sterilizzate.

L’Amministrazione Comunale fornirà il cibo ai volontari, per quanto saranno ben accette anche donazioni di cibo umido e secco per gatti da parte di privati cittadini, in modo da poter aiutare più animali sfortunati possibili.

“L’ideale sarebbe formare un gruppo anche di sole quattro o cinque persone – spiega l’Assessore alla Protezione Animali Antonella Imperato – in modo che, organizzando i turni, l’impegno si limiterebbe ad una sola volta a settimana per ogni volontario, un impegno costante, quindi, ma certamente non gravoso”.

“A tutte le iniziative che riguardano gli animali, Ceriano Laghetto ha risposto sempre con una forte partecipazione, per cui sono certa che anche questa volta, per il bene dei nostri amici pelosi, Ceriano si distinguerà in generosità”, conclude l’Assessore.

Per maggiori informazioni, per dare la propria disponibilità, per donazioni di cibo, è possibile inviare una email a giovani@ceriano-laghetto.org oppure un messaggio WhatsApp al numero 3332275118.