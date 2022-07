COLLAZIO // DAL VIVO A MILANO @ TRIENNALE VENERDÌ 22 LUGLIO

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2022 – 20:36

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 luglio 2022. I COLLA ZIO, giovane collettivo tra i più interessanti della nuova scena milanese, tornano dal vivo con il COLLA ZIO TOUR SUMMER TOUR il 22 luglio, protagonisti a casa, a Milano, di Ciao Ciao Milano @Triennale Estate. Il tour prosegue con un ultimo atteso live il 26 di agosto a Terni (Baravai Music).

In scaletta sarà presente anche l’ultimo singolo “TANTO PIOVE”, brano che affronta tematiche come l’incomunicabilità, la ricerca di sé, l’affrontare i problemi e le sfide quotidiane della generazione Z alle relazioni difficili. “TANTO PIOVE” segue la pubblicazione dei singoli “Ci rimango male quando sei puntuale” e “chiara” feat. Selton, arrivati a pochi mesi di distanza dal primo EP dei Colla Zio, “Zafferano”, uscito per Woodworm e distribuito da Universal Music. Dopo l’esordio dal vivo a Mi Manchi al Circolo Magnolia, nel tour estivo 2021 i Colla Zio hanno condiviso il palco con artisti come Rkomi, Lo Stato Sociale e Dola e sono pronti quest’anno a tornare con nuova musica in studio e dal vivo. Per Rockit.it e Italia Music Lab (SIAE) sono tra i progetti da tenere d’occhio del 2022.

Non sanno come definirsi, parlano di COLLA ZIO come una situa, una cosa, una colla, appunto. Ma è su questa fluidità che la loro musica pianta fieramente le proprie radici e trova la propria identità, raccogliendo le influenze di ciascun membro del collettivo: barre e canto si alternano e si intrecciano su un tessuto sonoro complesso e variegato, che esplode dal vivo in tutta la sua energia.

