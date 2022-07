Compleanno centenario festeggiato nella struttura per anziani di Rodano

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2022 – 18:00

(mi-lorenteggio.com) Rodano, 20 luglio 2022 – Pomeriggio di grande emozione nella residenza per anziani ‘I Fontanili’ di Rodano (Mi), gestita da Sereni Orizzonti. La signora Emanuela Regonati, nata a Codogno nel 1922, ha raggiunto l’invidiabile traguardo del secolo di vita e tutti gli altri ospiti e il personale della struttura si sono riuniti per festeggiare insieme a lei questa ricorrenza.

Nonna Emanuela è cresciuta insieme a due fratelli maschi. Si è trasferita con la famiglia a Locate di Triulzi fino a quando si è sposata. Ha avuto due splendidi figli e due nipoti, Silvia e Luca. Nella sua vita ha fatto la casalinga: le è sempre piaciuto leggere e cucire. Si è dedicata con gioia alla casa e alla famiglia, facendo saltuariamente il lavoro di sartina.

I festeggiamenti in onore di Emanuela sono stati una splendida occasione per gioire insieme e la signora ha ricevuto alcuni doni floreali, che hanno suscitato in lei forti emozioni positive. Al rinfresco organizzato in suo onore erano presenti anche la sua famiglia e gli altri ospiti della residenza, che si sono riuniti per l’evento. Durante la festa ha, infine, ricevuto gli auguri sentiti di Roberta Maietti, sindaco di Rodano.

La struttura ‘I Fontanili’ di Rodano può accogliere 90 anziani non autosufficienti ed è gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.

Redazione