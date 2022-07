Corsico. Laghetto Cabassina: dopo 4 anni, torna in funzione la pompa

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2022 – 16:29

Corsico (20 luglio 2022) – Era ferma dal 2018 la pompa idraulica che, pescando acqua dal pozzo, a 14 metri, alimentava il laghetto Cabassina. Nei giorni scorsi, grazie all’intervento degli uffici ambientale e tecnico comunali, è stata rimessa in funzione per qualche ora al giorno, così da alzare il livello dell’acqua e garantire il benessere della fauna presente.

Il tecnico del Consorzio Villoresi, intervenuto su richiesta del Comune, ha comunque accertato che – nonostante la siccità – non sussiste alcun rischio per i pesci che vivono nel Cabassina.

L’assessora all’ambiente Chiara Silvestrini ha effettuato sul posto diversi sopralluoghi assieme all’ufficio ambientale e alle due aziende coinvolte, che si sono occupate una dei lavori sulla parte elettrica e l’altra su quella idraulica. Sul posto si è recato anche l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Magnoni.

«Le poche piogge e la scarsità d’acqua conseguente – precisa l’assessore – stanno creando un vero problema anche ai nostri bacini. Li teniamo monitorati e con interventi adeguati cerchiamo di mantenere un livello idrico accettabile, anche per preservare la fauna che lì vive».

L’intervento sul quadro elettrico (nel quale è stato inserito un orologio per programmare il

funzionamento della pompa in alcune ore della giornata) e sul contatore ha rilevato che alcuni cavi erano stati rosicchiati dai topi.

Redazione