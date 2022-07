Bologna. Arte Fiera 2023, ritorno alla tradizione e nuovo corso

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2022 – 13:09

(mi-lorenteggio.com) Bologna, 21 luglio 2022 – Arte Fiera annuncia le nuove date: la prossima edizione si svolgerà dal 3 al 5 febbraio 2023 con preview su invito il 2. Dopo l’edizione del 2022, tenutasi a maggio a causa della situazione pandemica, la fiera ritorna alle sue date consolidate, che la colloca come prima fiera dell’anno in Italia (e unica a svolgersi

nel quartiere fieristico bolognese in quel periodo). Anche la sede segna un ritorno alla

tradizione: la manifestazione si svolgerà nei padiglioni 25 e 26, associati da decenni ad

Arte Fiera, e utilizzerà l’ingresso Costituzione, porta di accesso per eccellenza del

quartiere fieristico verso il centro della città. Costruiti nel 1964 come parte del primo nucleo

di BolognaFiere, i padiglioni 25 e 26, oggetto di un recente restyling, sono fra i più eleganti

e riconoscibili dell’intero quartiere.

L’edizione del 2023 segna un cambio di governance: a Simone Menegoi, confermato per la quarta edizione nel ruolo di Direttore Artistico, si affianca comeManaging Director Enea Righi. Classe 1956, bolognese, conosciuto internazionalmente come uno dei più importanti collezionisti italiani d’arte contemporanea, Righi porta ad Arte Fiera non solo la sua conoscenza approfondita del mondo dell’arte, ma competenze manageriali affinate in oltre trent’anni di lavoro ai vertici di una grande azienda. A Righi spetterà il compito di coordinare alcuni aspetti determinanti per il successo della manifestazione, concentrandosi in particolare sulla visitor experience.

L’arrivo di Righi è il primo, importante segnale di un deciso cambio di passo di Arte Fiera,

che intraprende un percorso di investimenti e rinnovamento su svariati fronti, dalla

comunicazione alla cura degli ospiti VIP, dai contenuti alle partnership, in vista di una

ricorrenza importante: l’edizione del 2024, che scandisce il cinquantesimo

anniversario dalla nascita di Arte Fiera, la prima fiera d’arte ad avere aperto i

battenti nel nostro Paese (e una delle primissime in Europa).In questa prospettiva, la fiera rilancia la propria partnership con Art City, il circuito dell’Art Week bolognese. Anche l’edizione 2023 di Arte Fiera, dunque, sarà accompagnata come di consueto dalle mostre e dagli eventi coordinati da Lorenzo Balbi, direttore di MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna.

“E’ un importante progetto di rilancio quello intrapreso per Arte Fiera – dichiara Gianpiero

Calzolari, Presidente di BolognaFiere – un progetto globale che rafforzerà ulteriormente la

storica manifestazione italiana dedicata all’arte moderna e contemporanea. La proposta

artistica delle gallerie in fiera e le iniziative di Art City, frutto della consolidata collaborazio-

ne con il Comune di Bologna, confermeranno la nostra città come punto di riferimento per

il mercato dell’arte e testimonianza della forte sinergia fra la fiera e le istituzioni del territo-

rio”.

Per Matteo Lepore, Sindaco di Bologna “La prossima edizione di Arte Fiera mostra la

volontà di BolognaFiere, condivisa con l’amministrazione comunale, di rilanciare la

manifestazione rispondendo positivamente alle sollecitazioni che erano giunte dal mondo

dell’arte. Questo sforzo di BolognaFiere corrisponde alla volontà della città di posizionarsi

tra i primi posti per la qualità e quantità di progetti e iniziative culturali. Tra queste Art City

che anche quest’anno accompagnerà Arte Fiera con progetti e iniziative che

coinvolgeranno tutta la città, insieme alle gallerie d’arte e alle tante istituzioni e realtà

culturali coinvolte. Sarà un’edizione anche trampolino di lancio per quella successiva dei

cinquant’anni di Arte Fiera nel 2024″.

In termini di struttura, la prossima edizione di Arte Fiera conferma la presenza a fianco del-

la Main Section di due sezioni curate e su invito, Pittura XXI e Fotografia e immagini

in movimento, ormai punti di riferimento per i rispettivi ambiti, la pittura del nuovo millen-

nio e la fotografia / video. A queste due sezioni consolidate se ne aggiungerà una nuova,

sempre su invito, aperta sia alle gallerie che agli editori e alle librerie specializzate: Multi-

pli, dedicata alle opere in edizione.L’edizione del 2023, inoltre, lancia un nuovo format, Percorso: non una sezione vera e propria ma, come indica il nome, un itinerario tematico fra gli stand della Main Section, la prima edizione di Percorso è dedicata a un medium che negli ultimi anni ha conosciuto un vivace ritorno di interesse: la ceramica .

Un’altra importante novità riguarda la Main Section. Nella prospettiva di un ampliamento

della base di collezionisti, sarà offerta alle gallerie selezionate la possibilità di presentare

un numero maggiore di opere. In quest’ottica sarà reso meno stringente il vincolo al

numero di artisti che potranno essere presentati negli stand, che sarà

significativamente attenuato per gli stand di medie dimensioni e, per gli stand

più grandi, abolito del tutto. La linea di chiarezza e qualità del display tracciata in questi

anni rimarrà in ogni caso uno standard della manifestazione.

I dettagli delle regole di ingaggio, così come i curatori delle sezioni, saranno annunciati a

inizio settembre, in occasione del lancio delle domande di partecipazione.

L’immagine di Arte Fiera 2023 sarà curata da Leftloft, studio indipendente di branding e

communication design che vede tra i suoi clienti alcune delle più importanti istituzioni arti-

stiche pubbliche e private in Italia.

Redazione