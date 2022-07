Milano. Lascia figlia di 16 mesi a casa sei giorni, la trova morta: arrestata 37enne

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2022 – 17:41

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 luglio 2022 – Fermata a Milano una donna di 37 anni, sospettata di aver ucciso la figlia, una bambina di 16 mesi. Il cadavere della piccola è stato trovato ieri in un’abitazione in zona Mecenate, in via Parea a Milano. La polizia, coordinata dalla Procura di Milano, dopo che sono emersi elementi di presunta responsabilità a carico della madre, ha eseguito nei suoi confronti la misura del fermo di indiziato di delitto per il reato di omicidio pluriaggravato.

Stando ad una prima ricostruzione, la donna avrebbe lasciato da sola la figlia nel lettino per raggiungere il compagno in provincia di Bergamo giovedì scorso.

Nella culla della piccola c’erano un biberon col latte e una boccetta mezza vuota di un potente farmaco ansiolitico.

Nei sei giorni in cui ha lasciato la figlia, nata da un precedente relazione, sarebbe anche passata da Milano per accompagnare il compagno che doveva svolgere delle commissioni di lavoro senza entrare in casa a verificare le condizioni della piccola. Il magistrato ha disposto l’autopsia.

“Ero consapevole che potesse morire” la fraseshock durante l’interrogatorio.