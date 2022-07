Rozzano. Piste ciclabili, il Comune si aggiudica 2 “bike smile”  

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2022 – 11:55

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 21 luglio 2022. Il Comune di Rozzano riceve un premio per l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta. Per la prima volta Rozzano si attesta “Comune ciclabile” e ottiene 2 bike smile, il riconoscimento attribuito da Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) per promuovere la ciclabilità e stimolare le amministrazioni nello sviluppo di politiche bike friendly.

“Un premio che testimonia il nostro impegno per incentivare l’uso della bicicletta in città nei prossimi anni – dichiara il sindaco Gianni Ferretti – il progetto approvato con il documento di indirizzo per la mobilità dolce prevede 40 km di nuove piste e percorsi ciclabli percorribili in tutta sicurezza, tra cui anche la bicipolitana, oltre all’istituzione di zone a velocità ridotta per le auto”.

A ritirare l’attestato di Fiab Comuni Ciclabili edizione 2022 nella cerimonia di consegna svoltasi online è stato l’assessore alla mobilità Denis Zanaboni: “Siamo molto orgogliosi di ricevere questo premio che riconosce il nostro lavoro per rendere Rozzano un comune sempre più a misura di bicicletta e adatto ad una mobilità dolce. Vogliamo continuare a crescere e per il prossimo anno puntiamo a raggiungere il terzo bike smile”.

Quattro le aree di valutazione monitorate dalla Fiab: mobilità urbana (ciclabili urbane/infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione e promozione, cicloturismo.

Il punteggio assegnato è indicato con il simbolo dei “bike smile” sulla bandiera gialla di Fiab Comuni Ciclabili che viene consegnata a tutti i comuni italiani che hanno intrapreso azioni per migliorare nel tempo il livello di ciclabilità.

V.A.