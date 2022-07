incidente sul lavoro a Corsico, atterra l’elisoccorso: 48enne in codice giallo

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2022 – 15:30

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 22 luglio 2022 – Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 13.48, in via XX Settembre, un uomo di 48 anni si è ferito sul lavoro alla testa, mentre operava nell’ex deposito ATM, dove è in corso un intervento di bonifica.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde Baggio ed è atterrato l’elisoccorso, vicino alla Stazione ferroviaria. Il ferito, dopo esser stato valutato dal personale sanitario, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Anche il Sindaco Ventura è accorso per verificare quanto è avvenuto insieme al personale della Polizia Locale, che sta facendo tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’infortunio sul lavoro.

V. A