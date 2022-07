MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI NEL PASSANTE FERROVIARIO DI MILANO

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2022 – 15:24

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 luglio 2022. Trenord e RFI informano che a partire da sabato 23 luglio la circolazione delle linee suburbane nel Passante Ferroviario di Milano subirà modifiche, dopo che nelle ultime settimane Trenord ha rilevato consumi anomali delle ruote dei treni, che l’hanno costretta a ritirare dall’esercizio 35 convogli, causando la soppressione di oltre cento corse al giorno.

Nei giorni scorsi, sono stati effettuati controlli agli impianti ferroviari del Passante alla presenza dei tecnici di RFI e Trenord che non hanno ancora portato all’individuazione delle cause.

La decisione di sospendere l’ingresso dei treni nel Passante Ferroviario di Milano ha ragioni precauzionali, per preservare i treni da consumi incompatibili con lo svolgimento del servizio.

Proseguiranno, nei prossimi giorni, ulteriori accertamenti necessari per verificare le cause, mentre è già in corso la tornitura delle ruote dei treni tolti dall’esercizio commerciale. È già fissato per martedì il tavolo tecnico dove saranno analizzati congiuntamente gli esiti delle verifiche straordinarie e definiti i provvedimenti.

Sono in fase di studio le modifiche di circolazione alle 5 linee suburbane, per garantire il miglior servizio ai viaggiatori nel nodo di Milano, che saranno pubblicate sul sito e App di Trenord nella giornata di oggi.

Un aggiornamento della situazione sarà comunicato entro martedì.

V.A.