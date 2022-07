PARCO GROANE/MB, DE CORATO: GRAZIE A POLIZIA PROVINCIALE FERMATO PUSHER PLURIPREGIUDICATO, REGIONE IN PRIMA LINEA

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2022 – 19:51

Milano, 22 luglio 2022 – “Ringrazio gli agenti della Polizia provinciale per aver fermato l’ennesimo spacciatore attivo in un parco del territorio Lombardo”. Questo il commento dell’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, in merito all’operazione antidroga condotta dalla Polizia Provinciale all’interno del Parco delle Groane, a Cogliate (MB). L’intervento ha portato alla denuncia di un uomo con numerosi precedenti penali, al sequestro di alcuni grammi di cocaina e all’identificazione di 4 acquirenti di sostanze stupefacenti.

“Regione Lombardia – ha aggiunto De Corato – ha predisposto una serie di progetti per controllare le aree boschive, meta abituale di spacciatori e malavitosi. Nello specifico, abbiamo stanziato complessivamente 130.000 euro, di cui 100.000 destinati al lavoro straordinario svolto dagli agenti di Polizia locale impegnati nei controlli del Parco delle Groane. Il nostro obiettivo è restituire i parchi ai cittadini e consentirne la fruizione sicura e serena”.

“Regione Lombardia – ha concluso De Corato – è in prima linea, a supporto dei Comuni e di tutti i lombardi, nel contrasto alla criminalità”.

Redazione