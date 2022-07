Trezzano. Benessere bambini e preadolescenti

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2022 – 22:42

Il Comune ottiene un finanziamento di 110 mila euro

Dal mese di settembre saranno avviate attività di doposcuola e ludico-ricreative

anche per minorenni con disabilità, in collaborazione con le realtà territoriali che si

occupano dei più giovani

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 22 luglio 2022 – Progetti per minorenni, in particolare per i pre-adolescenti, per promuoverne il benessere e la crescita, oltre a prevenire comportamenti scorretti e atti vandalici. Il Comune di Trezzano sul Naviglio nei mesi scorsi ha partecipato al bando promosso da Regione Lombardia “E-state più insieme”, ottenendo un finanziamento di 110 mila euro, da utilizzare per attività da programmare entro la fine di marzo 2023.

“Un’ottima notizia per la nostra comunità – dichiara Sandra Volpe, assessore alla Politiche sociali – perché ci permetterà di attivare azioni importanti per i nostri ragazzi. Si potranno organizzare servizi che si aggiungeranno a quelli già attivi da anni nel nostro Comune, come le attività dello Spazio Giovani e del Polo Ulisse oltre naturalmente degli oratori trezzanesi e delle associazioni. In più occasioni nelle ultime settimane anche in Consiglio comunale abbiamo parlato di sicurezza e atti di vandalismo, concordando sull’opportunità di azioni preventive rivolte ai ragazzi, questa sarà naturalmente una risposta”.

“Nel mese di settembre – aggiunge Giulia Iorio, assessore alle Politiche giovanili – riprenderanno le attività del Tavolo Minori del nostro Comune a cui partecipano le agenzie educative del territorio, dalle scuole agli oratori alle associazioni. Con loro attiveremo nuove azioni rivolte ai nostri giovani, rivolgendoci in particolare alla fascia pre-adolescenziale, utilizzando i fondi ottenuti dalla Regione per attività di doposcuola e attività ludico-ricreative. Con gli educatori dello Spazio Giovani nelle scorse settimane abbiamo incontrato i ragazzi che la sera frequentano il parco Gramsci, purtroppo teatro di alcuni gravi atti vandalici, per avviare un dialogo e comprendere i loro bisogni: il primo passo di un percorso”.

